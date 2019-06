Docent verlaat Columbia Law School vanwege Netflix-serie

Elizabeth Lederer stopt als docent aan de Columbia Law School na negatieve publiciteit die is ontstaan rond de Netflix-serie When They See Us. In die vierdelige miniserie van regisseur Ava DuVernay wordt het verhaal van de Central Park Five verteld, een van de bekendste gerechtelijke dwalingen in Amerika. Lederer was hoofdaanklager in die zaak.

In een reactie zegt Lederer dat ze „vanwege de negatieve publiciteit rondom de miniserie” haar werk op de universiteit niet zal voortzetten. Wel blijft ze aanklager bij de politie in Manhattan, zo melden Amerikaanse media.

De zaak van de Central Park Five ging over vijf jongens die in 1989 ten onrechte werden veroordeeld voor het verkrachten van een witte vrouw in Central Park. De jongens, vier Afro-Amerikanen en een latino, waren destijds tussen de 14 en 16 jaar oud. Ze werden lange tijd verhoord en gemanipuleerd tot ze een bekentenis aflegden. Dit ondanks dat ze alle vijf niet in de buurt van de locatie van de verkrachting waren toen die plaatsvond.

De zaak maakte veel indruk in Amerika en is al meerdere malen uitgelicht in documentaires. Het verhaal in When They See Us wordt door acteurs nagespeeld en verteld vanuit het perspectief van de jongens. Door de serie is de discussie over de hele zaak weer volop op gang gekomen.

Sinds het verschijnen van When They See Us vragen meerdere organisaties aandacht voor de hoofdrolspelers in de zaak, en roepen die op hun huidige functies neer te leggen, zoals Elizabeth Lederer deed.

Hernieuwde discussie

De serie heeft in Amerika „een pijnlijke maar belangrijke discussie over ras, discriminatie en de rechtspraak nieuw leven ingeblazen”, schrijft decaan Gilian Lester van de Columbia Law School in het bericht waarin ze het vertrek van Lederer meldt.

De openbaar aanklager in de dertig jaar oude zaak, Linda Fairstein, heeft in een opiniestuk in The Wall Street Journal haar onvrede over de serie laten blijken. „DuVernay probeert me te neer te zetten als een aanklager die overijverig is, ze doet alsof de politie incompetent is en zet de vijf verdachten neer als onschuldig. Dit is allemaal onjuist.”

Fairstein is na haar pensioen een succesvolle schrijfster van misdaadromans geworden. Inmiddels heeft haar uitgever haar laten vallen en wordt online opgeroepen tot een boycot van haar werk.

Schadevergoeding

Vier jongens van de Central Park Five kregen vijf tot zeven jaar cel in een jeugdgevangenis, de vijfde en oudste van het stel heeft langer dan twaalf jaar vastgezeten. In 2002 zorgde DNA-bewijs voor de arrestatie van de echte dader, een al eerder veroordeelde verkrachter. In 2014 kregen de vijf mannen een schadevergoeding van 41 miljoen dollar (ruim 35 miljoen euro).

De serie When They See Us is sinds de première op 31 mei elke dag de best bekeken serie geweest op Netflix in Amerika, zo meldde de streamingsdienst deze woensdag op Twitter.

De paginagrote advertentie die Trump liet plaatsen. Foto Wikipedia

Opvallend detail is de rol die de huidige Amerikaanse president Donald Trump destijds speelde in de zaak. Enkele dagen na de verkrachting riep Trump, toen nog bekend als vastgoedmagnaat, in een paginagrote advertentie in de krant New York Daily News op tot de terugkeer van de doodstraf.

Tijdens de presidentscampagne van 2016 werd Trump gevraagd naar zijn mening over de afloop van de zaak en de vrijspraak van de vijf. Hij zei toen overtuigd te zijn van de schuld van de vijf.

Correctie (13 juni 2019): In een eerdere versie van dit artikel stond dat Linda Fairstein een opiniestuk had geschreven dat werd geplaatst door The Washington Post. Dat moet de The Wall Street Journal zijn, en is aangepast.