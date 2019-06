De jacht op het goud van Pablo Escobar

Hij heeft nog nooit iets verzonnen. Die verontrustende onthulling deed de Amerikaanse thrillerschrijver Thomas Harris (1940) in mei in een vraaggesprek met The New York Times, zijn eerste interview in 43 jaar.

Harris is de schepper van het griezeligste thrillerkarakter sinds graaf Dracula: Dr. Hannibal Lecter. Vier boeken schreef Harris over deze kannibalistische psychiater, die een van zijn slachtoffers zelfs levend oppeuzelde; hij sneed plakjes van zijn hersenen, op smaak gebracht met truffel en bessen.

Voor het eerst in dertien jaar heeft Harris weer een boek gepubliceerd: Cari Mora. Daarin komt opnieuw een karakter voor waarvan je hoopt dat het een fantasiefiguur is: Hans-Peter Schneider. Deze haarloze Duitse psychopaat helpt de allerrijksten der aarde met het verwezenlijken van hun perverse fantasieën. Schneider vangt voor hen vrouwen, amputeert op verzoek ledematen en laat hun romp decoreren met tatoeages naar keuze. In het boek heeft een klant die een groot portret van zijn moeder besteld. Op de vraag van The New York Times naar de oorsprong van dit karakter herhaalde Harris dat hij nooit iets verzint.

Villa in Miami

Cari Mora, Harris’ zesde boek, speelt in Florida en is vernoemd naar de hoofdpersoon, een Colombiaanse emigrante die als kind geronseld werd voor de Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia (FARC). De jonge vrouw is gevlucht naar Miami en is huisbewaarder van een villa die ooit toebehoorde aan drugsbaron Pablo Escobar. Diverse criminelen maken jacht op de veronderstelde schat die Escobar in een kluis onder het huis zou hebben verborgen: een enorme goudschat.

‘Als het met een meisje niks werd, kon Hans-Peter haar gewoon in vloeibare vorm door de wc spoelen.’

Cari Mora komt helaas niet in de buurt bij Red Dragon (1981) en The Silence of the Lambs (1988), Harris’ eerste twee boeken over Hannibal Lecter, klassiekers waar tal van thrillerschrijvers een voorbeeld aan hebben genomen. Nog steeds schrijft hij superieure korte zinnen als: ‘Monsters weten het wanneer ze worden herkend, net als saaie mensen.’ Maar het lijkt wel of Harris met Cari Mora zijn Hannibal Lecter-thrillers wilde persifleren.

Hans-Peter Schneider, het monster in het boek, heeft een machine met bijtend loog waarin hij slachtoffers kan oplossen. Bijna twee pagina’s lang weidt Harris daarover uit: ‘Als het met een meisje niks werd, kon Hans-Peter haar gewoon in vloeibare vorm door de wc spoelen, zonder dat het grondwater er slechter van werd. Zijn slogan was: „Bel Hans-Peter, goed idee, spoel uw zorgen door de plee.”’ En zo zijn er meer over the top-passages die de geloofwaardigheid van Cari Mora in de weg staan en er voor zorgen dat het verhaal de lezer nooit naar de keel grijpt.



Thomas Harris: Cari Mora. Vert. Pon Ruiter. Volt, 312 blz. € 20,- Cari Mora. Vert. Pon Ruiter. Volt, 312 blz. € 20,- ●●●●●