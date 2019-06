Chris Froome zwaargewond na val, seizoen voorbij

Chris Froome komt na de zware val van woensdag de rest van het seizoen niet meer in actie. De Britse wielrenner brak zijn dijbeen, heup, enkele ribben en een elleboog. Na een zes uur durende operatie ligt hij op de intensive care van het ziekenhuis in Saint-Étienne, zo bevestigt zijn ploegleider Dave Brailsford. Froome blijft nog zeker twee dagen in het ziekenhuis.

Froome reed woensdag 54 kilometer per uur toen hij de macht over het stuur verloor en tegen een muur aan reed. Dat bleek donderdag toen de ploegleiding de fietsgegevens van de kopman van Team Ineos had uitgelezen. De 34-jarige Brit was het parcours voor de tijdrit van het Critérium du Dauphiné aan het verkennen. Toen hij in een afdaling zijn neus wilde snuiten, werd hij uit balans gebracht door een windvlaag.

Door zijn verwondingen mist Froome onder meer de Tour de France, die op 6 juli van start gaat. Froome won de belangrijkste wielerronde ter wereld in 2013, 2015, 2016 en 2017, en was ook dit jaar een van de favorieten.