Britse regering tekent Amerikaans uitleveringsverzoek Assange

De Britse regering heeft woensdag het uitleveringsverzoek van WikiLeaks-oprichter Julian Assange aan de Verenigde Staten goedgekeurd. Assange wordt in de VS verdacht van spionage en het uitvoeren van computerhacks. Dat zei de Britse minister van Binnenlandse Zaken, Sajid Javid, donderdag in het Britse Radio 4-programma Today. Het verzoek moet nog wel worden goedgekeurd door een rechter, die zitting is vrijdag.

„Hij zit terecht achter de tralies”, aldus minister Javid. „Het besluit is uiteindelijk aan de rechter, maar er is een belangrijke rol weggelegd voor de minister van Binnenlandse Zaken. Ik wil altijd dat er recht gesproken wordt, en er ligt een uitleveringsverzoek dat ik heb ondertekend.”

VN: Assange heeft psychologisch trauma door ‘ballingschap’ Er zou sprake zijn geweest van „psychologisch martelen”.

Procederen tot aan het EHRM

De WikiLeaks-oprichter zal zijn uitlevering aan de Verenigde Staten tot de laatste snik aanvechten, zei de Belgische advocaat Christophe Marchand, die deel uitmaakt van Assanges’ juristenteam, eerder deze week op een persconferentie in Londen. De strijd kan maanden en mogelijk jaren duren, verwacht Marchand. „Als Assange ooit voet op Amerikaanse bodem zet, zal hij de Verenigde Staten nooit meer kunnen verlaten. Hij behoort dan tot de living dead.” De advocaat verwacht een rechtsgang tot aan het Europees Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg.

Kristinn Hrafnsson, hoofdredacteur van WikiLeaks, zei op dezelfde persconferentie dat hij niet gelooft dat Assange in een rechtszaal ooit zal zegevieren. Als hij al vrijgesproken wordt, zal dat alleen gebeuren als er een politieke en maatschappelijke kentering plaatsvindt. „Rechters oordelen niet in een vacuüm. Ik roep mensen op druk op te voeren op hun regering. Deze zaak draait in de kern om de vrijheid van de pers, om de waarde van democratie.”

Sinds april vast

Assange hield zich sinds 2012 schuil in de Ecuadoraanse ambassade in Londen. In april werd hij gearresteerd nadat het Zuid-Amerikaanse land de diplomatieke bescherming van de 47-jarige Australiër had ingetrokken. President Moreno besloot hiertoe omdat hij Assange verdenkt van het hacken van hem en zijn gezin. Sindsdien zit Assange in een Britse cel.

Ook Zweden had in het verleden om de uitlevering van Assange gevraagd vanwege een verkrachtingszaak, een beschuldiging die de WikiLeaks-oprichter ontkent. In 2017 staakte Zweden dat strafrechtelijke onderzoek, omdat er geen zicht was op een spoedige uitlevering van Assange. Een rechtbank in Upssala bepaalde eerder deze maand dat Assange in Zweden voor deze zaak niet in voorarrest hoeft. Dit maakt het voor Zweden lastig om hem uitgeleverd te krijgen.