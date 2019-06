Amerikaan ter dood veroordeeld voor moord op zijn vijf kinderen

Een man uit South Carolina is donderdag veroordeeld tot de doodstraf voor het vermoorden van zijn vijf kinderen. Dat meldt persbureau Reuters. Timothy Jones Jr. bracht zijn kinderen, tussen de één en acht jaar oud, in 2014 om het leven na een ruzie met een van zijn zoons die een stopcontact kapot had gemaakt.

De zaak heeft tot veel commotie geleid in de Amerikaanse staat. Jones had zijn kinderen niet alleen op gruwelijke wijze vermoord, na zijn daad reed hij dagenlang met hun lichamen door verschillende staten heen om de stoffelijke overschotten uiteindelijk te dumpen in Alabama. Hij heeft de misdrijven bekend.

De advocaten van Jones stelden dat hij aan niet-gediagnosticeerde schizofrenie lijdt, dat versterkt zou zijn door drank- en drugsgebruik. Zij hoopten dat de juryleden hem niet ter dood zouden veroordelen omdat „zijn familie al zoveel dood heeft meegemaakt”. Jones’ grootmoeder, vader en broers en zussen hadden de jury verzocht hem te laten leven. De jury ging hier niet in mee en koos unaniem voor de doodstraf.

Deze straf wordt niet vaak uitgesproken in South Carolina. Sinds 1976 zijn 43 Amerikanen in deze staat geëxecuteerd. Nog 39 anderen wachten de voltrekking van hun straf af, de laatste executie vond plaats in 2011. De doodstraf kan in South Carolina alleen opgelegd worden als de jury het hier unaniem over eens is.