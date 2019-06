Fotograaf Alex Prager mixt verleidelijke en kleurrijke perfectie met een gevoel van ongemak

Susie and Friends uit de serie The Big Valley, 2008. The New York Times typeerde het werk van Alex Prager eens als „sexy darkness”. De scène in deze foto is verleidelijk maar tegelijkertijd onheilspellend. Met de titel van de serie 'The Big Valley' verwijst Prager, zo zei ze ooit in een interview, naar 'een plaats, periode of situatie die vervuld is van angst, somberheid en onheil'.

Foto Alex Prager