Over Hoop Prijs voor Bedside Singers

De Over Hoop Prijs 2018 gaat naar Bedside Singers Amsterdam, een koor dat mensen toezingt die op de drempel van leven naar dood verkeren. Dat heeft de jury van de prijs donderdagmiddag bekendgemaakt.

De Overhoop Prijs is een jaarlijkse door de Stichting Over Holland in het leven geroepen prijs, bestemd voor een persoon of organisatie die in het voorgaande jaar in positieve zin iets wezenlijks overhoop haalde op het grensvlak van cultuur en maatschappij. In 2018 werd de prijs voor het eerst toegekend, toen aan Sociëteit Sexyland in Amsterdam. De prijs bestaat uit een trofee en een geldbedrag van 25.000 euro.

Het koor Bedside Singers Amsterdam biedt doodzieken in de laatste levensfase een moment van ontspanning, schoonheid en bezinning. Drie à vier zangers bezoeken de zieken thuis, in het verpleeghuis of in het hospice. De liedjes zijn voor dit doel geschreven of uitgekozen. Het zingen is kosteloos.

De jury, staat in een persbericht, was onder de indruk van de eenvoud, de bezieling en de belangeloosheid van dit initiatief. „De Bedside Singers Amsterdam eren de waardigheid van het leven en normaliseren tegelijkertijd de dood door zich er met open vizier op te richten.”

De jury onder voorzitterschap van Over Holland-oprichter Jan Christiaan Braun ontving 167 voordrachten. Op de shortlist van zeven stonden ook de Amsterdamse stadsarcheoloog Jerzy Gawronski, Hortus Oculus: Tuin der Blinden in Delft, het Migratiemuseum Heerlen, Stichting Urgenda, en Under the Toer, een Fries kunstproject.