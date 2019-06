26 gemeenten willen meedoen aan experiment legale wietteelt

26 gemeenten hebben zich ingeschreven voor de proef voor gereguleerde wietteelt. Dat heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid donderdag bekendgemaakt. Het kabinet beslist waarschijnlijk deze zomer welke zes tot tien gemeenten

worden uitgekozen om deel te nemen aan de proef.

Welke 26 gemeenten zich hebben aangemeld, maakt het ministerie niet bekend. Volgens een woordvoerder kunnen gemeenten hun interesse zelf naar buiten brengen. Eerder werd al bekend dat onder meer de gemeente Nijmegen wil meedoen, evenals Lelystad en Almere. Gemeenten kunnen zich nog terugtrekken uit de proef.

Kritiek

Vanuit verschillende gemeenten is ook veel kritiek op het plan. De vier grote steden besloten bijvoorbeeld niet mee te doen. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema liet weten dat de stad niet kan voldoen aan de eis om alle coffeeshops in de gemeente te laten deelnemen. Amsterdam heeft hiervoor te veel coffeeshops, aldus de burgemeester. Amsterdam telt meer dan 150 coffeeshops.

Ook Eindhoven besloot in mei om toch niet mee te doen. Burgemeester John Jorritsma vond het aantal deelnemende gemeenten te klein, waardoor de effecten op de „criminaliteit, veiligheid, overlast en de volksgezondheid” in dit experiment te klein zullen zijn. Ook vond hij de proef te kort duren voor coffeeshophouders omdat het maar de vraag is „of de coffeeshops weer terug kunnen naar de illegaliteit aan de achterdeur”.

Het kabinet sprak in 2017 in het regeerakkoord af te experimenteren met gereguleerde wietteelt met een uniforme proef: één type cannabis, in zes tot tien vergelijkbare gemeenten met een maximale looptijd van vier jaar. De commissie-Knottnerus bracht vorige zomer een advies uit dat rechtstreeks inging tegen deze voorwaarden van het kabinet. De proef kan volgens haar alleen slagen als er meerdere gekweekte cannabissoorten kunnen worden aangeboden. Ook moet een grotere diversiteit aan verkooppunten en deelnemende gemeenten worden aangeboden. Bovendien moet het experiment langer dan vier jaar kunnen duren.

Een ontwerp van de wietproef ligt momenteel ter advisering opnieuw bij de commissie. Op basis van dit advies besluit het kabinet deze zomer welke gemeenten mogen deelnemen.