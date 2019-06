20 jaar cel geëist voor betrokkenheid moord op echtgenoot

Tegen Jessica B. die wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op haar man is donderdag twintig jaar cel geëist. Dat meldt persbureau ANP. Het lichaam van de 37-jarige Tjeerd van Seggeren werd op 9 juli 2017 met hoofdletsel in een weiland bij het Friese Zwaagwesteinde gevonden.

Justitie zei in de rechtbank in Leeuwarden DNA-sporen te hebben gevonden op het lichaam van Van Seggeren. Ook zijn hier verfdeeltjes gevonden die ook zijn gevonden in de auto waarin B. in de nacht voor het overlijden van haar echtgenoot heeft gereden. Mogelijk is de verf afkomstig van het tot dusver niet gevonden moordwapen. Volgens deskundigen is Van Seggeren, die de avond in kwestie een muziekfeest had bezocht, met een hard voorwerp geslagen.

Ook zou B. inconsistente verklaringen hebben afgelegd. Rond de schaamstreek van Van Seggeren is DNA van B. gevonden. B. zei op de ochtend van 8 juli seks te hebben gehad met haar man, waarna hij zich niet meer had gedoucht. Justitie vond die verklaring onlogisch, omdat hij bekend zou staan als een verzorgde man.

Relatieproblemen

Het stel had relatieproblemen, justitie vermoedt dat B. haar man uit haat dood wilde. Volgens de officier van justitie lokte B. haar man mogelijk naar het weiland met een „ultieme verleiding”. Daar zou iemand anders hem met het moordwapen hebben geslagen.

Het OM stelt dat „ze een plan heeft gesmeed met haar familie uit Duitsland”. Naast Jessica B. verdenkt justitie, die haar een „femme fatale” noemde, haar Duitse moeder en een Duitse oom van betrokkenheid, maar zij worden nog niet vervolgd. B.’s moeder en oom waren op de avond van 8 juli in Nederland, zo zou uit telefoondata blijken.