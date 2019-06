Zware boetes voor ngo’s die migranten naar Italië brengen

Het Italiaanse kabinet wil hulporganisaties die zonder toestemming van Rome op zee opgepikte migranten aan land brengen, forse boetes opleggen. De sanctie varieert van 10.000 tot 50.000 euro. Als die voor de tweede keer gebeurt, kan het schip in beslag worden genomen.

Italië laat de EU zien: wij zijn de baas aan onze kust

Deze maatregelen zijn vervat in een veiligheidsdecreet dat het kabinet dinsdagavond heeft aangenomen. „Dit is een stap vooruit voor onze veiligheid”, zei minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini van de antimigratiepartij Lega, die de maatregelen heeft opgesteld. Hij heeft van het weren van migranten zijn belangrijkste politieke programmapunt gemaakt.

Ruimere bevoegdheden

Met andere maatregelen, die de komst van migranten zonder geldige papieren moeten voorkomen, krijgen politieagenten ruimere bevoegdheden om undercover te werken tegen mensensmokkel en worden de mogelijkheden om af te luisteren vergroot.

Het decreet is meteen van kracht, maar moet nog door het parlement in een wet worden veranderd. In de tekst wordt niet specifiek over migratie gesproken, maar staat dat Binnenlandse Zaken schepen om redenen van openbare orde en veiligheid de toegang tot Italiaanse territoriale wateren kan ontzeggen.

Tegen een eerdere versie van het decreet is vorige maand protest aangetekend door VN-mensenrechtenorganisaties. Die zeiden dat met zulke maatregelen reddingsacties op zee worden gecriminaliseerd.

Het decreet bevat ook zwaardere straffen voor het gebruik van vuurwerk bij betogingen en voor het aanvallen van agenten.