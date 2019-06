Zes jaar celstraf geëist voor doodrijden achtjarig kind in Nieuwegein

Justitie wil dat Cornelis B. zes jaar de gevangenis in gaat vanwege een ernstig ongeluk in Nieuwegein waarbij afgelopen maart een kind omkwam, meldt persbureau ANP. Volgens het OM is B. schuldig aan roekeloos rijgedrag. Niet alleen stierf het achtjarige jongetje, ook raakten zijn broertje van tien en zijn ouders (zwaar)gewond. Justitie wil ook een rijontzegging van vijf jaar.

Volgens de officier van justitie is er sprake van een „zeer ernstig delict” met onherstelbare gevolgen. De 56-jarige B. was met een fles wodka de auto ingestapt en had ten tijde van het ongeluk veel gedronken. Ook reed hij 134 kilometer per uur op een weg waar 70 kilometer per uur is toegestaan. Bij een kruising negeerde hij een rood licht, waarna hij op de auto van het gezin uit Houten botste.

Stress

Justitie rekent het B. aan dat hij in de loop van het proces zijn verhaal een aantal keer heeft veranderd. B. stelde eerst dat hij op een feestje te veel had gedronken, daarna zei hij dat hij in een café had gezeten. Uiteindelijk gaf hij toe dat hij met een fles drank de auto in was gestapt.

B. heeft spijt betuigd in de rechtbank, hij zei zich „een kindermoordenaar en een monster” te voelen. Hij stelde dat hij veel stress had en alcohol en autorijden hem ontspanning brachten. Op 26 juni doet de rechter uitspraak.