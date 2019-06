Wiegel stopt als informateur in Zuid-Holland

De collegeformatie in Zuid-Holland is terug bij af. Informateur Hans Wiegel legt zijn taak neer nadat het CDA zich heeft teruggetrokken uit de onderhandelingen met Forum voor Democratie en de VVD. „Het spijt mij,” schrijft Wiegel in een brief aan de Provinciale Statenleden en de Commissaris van de Koning, „maar een ander besluit is zinloos.”

Het CDA had na het wegvallen van andere partijen naar eigen zeggen „onvoldoende vertrouwen” dat een stabiele en effectieve coalitie gevormd kon worden. Een college zonder meerderheid of met slechts een krappe meerderheid was daarvoor onvoldoende, laat de partij in een persverklaring weten.

FVD en VVD reageren verbaasd. Rob Roos, FVD-fractieleider in Zuid-Holland, spreekt van een „totaal onverwachtse koerswijziging”. De VVD-fractie zegt op haar website „teleurgesteld” te zijn dat de formatie is stukgelopen, „ondanks een positieve en constructieve houding van zowel de VVD als Forum voor Democratie”.

Hoofdlijnenakkoord

FVD werd bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart de grootste partij in Zuid-Holland en riep de hulp van Hans Wiegel in als informateur. Onder leiding van het VVD-erelid zochten FVD en VVD sindsdien naar andere partijen om samen een meerderheidscollege te vormen.

Die pogingen verliepen moeizaam. Met het CDA kwamen FVD en VVD tot een akkoord op hoofdlijnen, maar opgeteld hadden de drie partijen niet genoeg zetels. De ChristenUnie/SGP schoof aan voor een nieuwe poging, maar bedankte vorige week alsnog. De gezamenlijke fractie wilde zich niet als enige bij „een bestaand blok” aansluiten en kreeg te maken met bezwaren vanuit de landelijke partijleiding en de eigen achterban. Die richtten zich onder meer op een Duitstalig filmpje van een rechts-identitaire beweging dat FVD-leider Thierry Baudet op Twitter plaatste. In dat filmpje werden Nederlandse politici verantwoordelijk gehouden voor (seksueel) geweld door migranten. „Belachelijk”, noemde Baudet de beslissing van ChristenUnie/SGP.

Alleen in Limburg

Na het afhaken van deze fractie deed Wiegel nog een nieuwe toenaderingspoging tot kleinere fracties in de Zuid-Hollandse Statenvergadering. „Er zijn voorzichtige besprekingen geweest en daarbij had ik goede hoop”, vertelt hij. „Maar gisteravond laat kwam van de fractievoorzitters van FVD en VVD het bericht dat het CDA zich had teruggetrokken. Dan kan ik niets anders dan zeggen: ik treed af.”

Volgens Wiegel is het nu niet aan hem om over een opvolger of nieuwe formatiefase te adviseren. „Als je vertrokken bent, dan houd je even je mond.”

„Het is nu niet aan ons”, zegt FVD-fractieleider Rob Roos. „We hebben er alles aan gedaan, alle mogelijkheden verkend. Die zijn nu opgedroogd.”

Forum voor Democratie, dat in alle provincies samen 86 van de 570 Statenzetels binnenhaalde bij de verkiezingen in maart, krijgt bijna nergens een plek in het collegebestuur. Alleen in Limburg levert de partij straks een gedeputeerde. Behalve in Zuid-Holland verkeert alleen de formatie in Flevoland nog niet in de afrondende fase. FVD vormt in die provincie de grootste fractie, maar maakt ook daar geen deel uit van het beoogde college.

