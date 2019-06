Wiebes waarschuwt voor snelle sluiting kolencentrales

Het versneld sluiten van drie kolencentrales brengt mogelijk risico’s met zich mee voor de leveringszekerheid van stroom. Dat schrijft minister van Economische Zaken Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) woensdag in antwoord op Kamervragen.

Vorige maand stelden onderzoekers van bureau CE Delft dat het haalbaar is om nog drie extra kolencentrales te sluiten. De capaciteit hiervan zou kunnen worden ondervangen door het inschakelen van gascentrales die nu nog buiten gebruik zijn. In piekuren kunnen tot die tijd beschikbare gascentrales en centrales in het buitenland worden ingezet.

Volgens Wiebes is dit echter een te optimistische aanname, aangezien mogelijk tot twee jaar nodig zou zijn voordat de heropende gascentrales volledig operationeel zijn. De minister stelt dat hierdoor het genoemde risico voor de leveringszekerheid kan ontstaan, in tegenstelling tot wat CE Delft in zijn rapport schrijft.

Lees ook: Kolencentrales: van betrouwbare energiereus naar nijpend klimaatprobleem

Weglekken

Met het sluiten van de kolencentrales daalt de totale CO 2 -uitstoot van Nederland met negen megaton, waarnaar gestreefd wordt vanwege het Urgenda-vonnis. Wiebes wijst erop dat de CO 2 -reductie die wordt bereikt door kolencentrales in Nederland te sluiten mogelijk teniet kan worden gedaan door extra CO 2 -uitstoot in het buitenland. Volgens de minister is dit effect minder groot wanneer ervoor wordt gekozen om de kolencentrales later te sluiten.

Daarnaast noemde Wiebes de financiële gevolgen van het sluiten van de centrales. Volgens de minister komen die op ongeveer 2 miljard euro neer. Dit bedrag is de som van inkomstenderving en extra kosten, zoals het afvloeien van personeel en recente investeringen die zijn gedaan. Echter, door strengere klimaatwetgeving en de stijging van de Europese CO 2 -prijs staat de winstgevendheid van kolencentrales in Europa al onder druk.

Deze maand presenteert het kabinet klimaatplannen voor de korte en lange termijn, nadat de vorige deadline in april onhaalbaar bleek. Het doel is dat in 2030 de CO 2 -uitstoot met bijna de helft is verminderd ten opzichte van 1990. Dat moet in 2020 al 25 procent zijn.