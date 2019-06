Wat weten we echt over zwarte gaten?

Met zijn relativiteitstheorie creëerde Einstein al een theoretische mogelijkheid voor het bestaan van zwarte gaten, maar met de recente foto van een zwart gat lijkt hun bestaan nu onomstotelijk bewezen. Maar is dat wel zo zeker? In deze aflevering van Onbehaarde Apen alles over singulariteiten, accretieschijven en zwarte gaten in alle soorten en maten.

