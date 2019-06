Vervoerssector: miljarden nodig voor transitie

Er moet tot 2040 56 miljard euro beschikbaar komen voor extra investeringen in de Nederlandse infrastructuur van openbaar vervoer, wegen en vaarwegen. Dat komt vanaf 2020 neer op bijna 3 miljard euro per jaar. Het grootste deel van het totaalbedrag moet ten goede komen aan openbaarvervoerprojecten, zoals een tramtunnel onder het centrum van Utrecht of uitbreiding van het Amsterdamse metronetwerk.

De investering dient een aantal doelen: meer capaciteit, meer veiligheid, meer innovatie. Het is ook nodig om de energietransitie in het vervoer mogelijk te maken en de klimaatdoelen te halen.

Dat bepleit de Mobiliteitsalliantie, een samenwerkingsverband van 25 vervoerorganisaties, in het Deltaplan Mobiliteit 2030 dat woensdag is aangeboden aan minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) en staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) van Infrastructuur en Waterstaat. In de Mobiliteitsalliantie zijn ov-bedrijven als NS, GVB en RET vertegenwoordigd, maar ook belangenorganisaties als ANWB, BOVAG en de RAI Vereniging.

Eind 2016 waarschuwde de Mobiliteitsalliantie ook al voor het dichtslibben van Nederland. Die lobby leidde in 2017 tijdens de formatie van het kabinet Rutte-III tot een eenmalige extra investering van 2 miljard euro, plus jaarlijks 100 miljoen euro erbij voor mobiliteit.

Dat extra geld wordt echter vooral gebruikt voor uitgesteld en achterstallig onderhoud, zo schrijft de alliantie in het Deltaplan. Voor nieuwe investeringen is nauwelijks ruimte, terwijl alleen al de landelijke volkshuisvestingsplannen (tot 2025 700.000 woningen erbij) tot 30 procent extra mobiliteit oplevert. Dat vraagt onder meer om fijnmaziger openbaar vervoer dan nu het geval is.

Overal in het land stijgt de komende jaren de mobiliteit: de personenmobiliteit met 13 tot 20 procent, het goederenvervoer met 4 tot 19 procent. Met name in de grote steden moeten fiets en ov een grotere rol gaan spelen. „De auto is uiteraard nog steeds welkom, maar dan vooral als gast”, zo schrijft de alliantie. Daarom moet er niet alleen een uitbreiding komen van het Amsterdamse metronet, maar moet onder meer ook de oude spoorverbinding Den Haag-Rotterdam-Dordrecht worden omgebouwd worden tot een lightrailverbinding.

In het Deltaplan wordt tevens het politiek omstreden rekeningrijden weer op de agenda gezet. In plaats van de huidige motorrijtuigenbelasting en BPM moet er voor iedereen een kilometerheffing komen. Niet het bezit van de auto wordt dan belast, maar het gebruik ervan. Een kilometerheffing maakt het ook mogelijk om schonere auto’s te stimuleren.

Auto Steven van Eijck, RAI Vereniging Drie miljard euro per jaar, twintig jaar lang. Bijna 60 miljard euro tussen 2020 en 2040. Het is een grote investering die de vervoerssector vraagt aan volgende kabinetten, erkent Steven van Eijck. Hij is voorzitter van de Koninklijke RAI Vereniging, de brancheorganisatie voor 700 fabrikanten en importeurs van auto’s, motors, scooters, fietsen en andere voertuigen. „We verwachten ook niet dat dit kabinet meteen alles omarmt. We hebben bewust geen prioriteiten gesteld, wij geven aan wat nodig is. De politiek moet keuzes maken. Het is wel zo dat de beste effecten worden bereikt als dit in samenhang wordt uitgevoerd. En deze investering verdient zich terug: de samenleving wordt er veiliger en inclusiever van.” Volgens Van Eijck gaat het Deltaplan over veel meer dan Nederland bereikbaar houden. „We hebben gekeken naar de toekomst: hoe gaat ons land er uit zien, hoe gaan mensen wonen, werken, recreëren? Mobiliteit is daarbij een instrument, infrastructuur moet mensen in staat stellen om te doen wat ze willen doen. We hebben ook gekeken naar de grote trends: van bezit naar gebruik, van lineair naar circulair, van fossiele naar duurzame brandstof. Dat zit allemaal in het plan.” Ook in het plan: rekeningrijden, het door regeringspartij VVD taboe verklaarde betalen naar gebruik. Van Eijck spreekt liever van ‘kilometerbeprijzing’. „Binnen de VVD begrijpt men dat hun verzet een achterhoedegevecht is. Een politicus die nu nog tegen kilometerbeprijzing is, staat met de rug naar de toekomst. Er zijn alleen maar voordelen: 11 procent minder verkeer op de weg, en daardoor minder files, minder CO 2 -uitstoot, meer veiligheid.” En er is het fiscale aspect. „Door de groei van elektrisch rijden loopt de staatskas miljarden aan accijns en andere autobelastingen mis. Dit is dé manier om dat te compenseren. In het Klimaatakkoord staat dat kilometerbeprijzing vanaf 2024 ingevoerd moet kunnen worden. Dit gaat gebeuren, dat is zeker.”

Openbaar vervoer Pedro Peters, OVNL Eigenlijk is het een „reparatieslag”, zegt Pedro Peters, oud-directeur van de Rotterdamse stadsvervoerder RET en nu voorzitter van OVNL, de brancheorganisatie voor openbaarvervoerbedrijven. Alle negen vervoersbedrijven (NS, GVB, RET, HTM, Transdev, Arriva, Keolis, Qbuzz en EBS) maken deel uit van de Mobiliteitsalliantie. „Tot 2012 besteedde Nederland 1,3 procent van het bbp aan infrastructuur. Sindsdien is dat gezakt naar 0,8 procent. Met ons voorstel om vanaf volgend jaar drie miljard per jaar extra voor mobiliteit te reserveren keren we terug naar het niveau van 2012.” Met de voorgestelde investering kunnen volgende kabinetten meer doen dan alleen knelpunten oplossen, zegt Peters. „Hiermee kunnen we de sprong maken naar nieuwe mobililteit. Dat gaat verder dan infrastructuur, het gaat ook om heel ander gedrag.” Als voorbeeld noemt Peters de ‘hubs’ uit het Deltaplan. In steden, aan de rand van steden, op het platteland en op bedrijventerreinen moeten volgens de alliantie knooppunten komen waar reizigers kunnen overstappen van het ene op het andere vervoersmiddel. Integratie van diverse vormen van vervoer is een pijler van het plan. Pakketjes kunnen hier worden afgeleverd en opgehaald. In het ideale geval groeit de hub uit tot een plek met meerdere voorzieningen (winkels, werkplekken, gezondheidscentra). Peters: „Denk aan de kale stations van twintig jaar geleden. We konden ons toen niet voorstellen dat de stations van nu er zo mooi uit zouden zien. We moeten vooruit denken. Het duurt 10 jaar voordat een ov-plan gerealiseerd is.” Een relatief groot deel van het geld gaat naar plannen voor het openbaar vervoer. Heeft de ov-lobby gewonnen van de autolobby? „Zo moet je dat niet zien. De ov-plannen worden volledig gesteund door de ANWB, BOVAG en RAI Vereniging. Zij realiseren zich dat de oplossing niet ligt in meer asfalt. Op de wegen gaat het eerder om andere vormen van betalen. Bij het ov gaat het meer om infrastructuur, dat is duurder.”