Japan blundert met Google Earth bij bouwplan raketafweersysteem

Het Japanse ministerie van Defensie heeft zijn excuses aangeboden voor een misser bij de ontwikkeling van een nieuw, omgerekend 972 miljoen euro kostend raketafweersysteem. Met een liniaal werden beelden van Google Earth opgemeten, om bijvoorbeeld te controleren of bergen de radargolven in de weg zouden staan. Daarbij werd over het hoofd gezien dat bergen op Google Earth hoger lijken dan ze zijn. Gevolg is dat een aantal potentiële locaties mogelijk onterecht is afgevallen.

Japan bereidt de bouw voor van twee Aegis Ashore-systemen. Die moeten het land kunnen verdedigen tegen raketaanvallen uit Noord-Korea. Afgelopen weekend erkende het ministerie dat er slordige fouten gemaakt zijn bij het kiezen van de locatie, meldden Japanse media. Dat bij een bijeenkomst met omwonenden een functionaris van het ministerie in slaap sukkelde, zoals persbureau Kyodo bericht, hielp niet.

Geodriehoek

De berekeningen die het ministerie had gemaakt op basis van de meting met een liniaal kwamen overeen met wat ze zagen op hun gradenboog. Maar wat de meetinstrumenten (die allebei te vinden zijn op een geodriehoek) niet toonden, is dat de verhouding tussen hoogte en diepte op de kaarten vertekend is. Daardoor werd gedacht dat het radarsysteem van Aegis Ashore een te klein gebied in de gaten kon houden.

Negen locaties zijn in aanloop naar de selectie van een geschikt terrein afgevallen. Uiteindelijk werd gekozen voor een militair terrein in Araya, in de prefectuur Akita, tot ongenoegen van de omwonenden. Hoewel onduidelijk is of de alternatieven beter waren geweest, heeft de gouverneur van Akita geen vertrouwen meer in het besluitvormingsproces. „Ik vind het standpunt van het ministerie van Defensie bijzonder dubieus, en we zijn ten aanzien van dit onderwerp terug bij af.”

Ballistische raketten

Het systeem dat Japan wil bouwen is de landuitvoering van het Aegis Ballistic Missile Defense System, dat is ontwikkeld voor op zee. Aegis Ashore kan met 6,5 meter lange SM-3-raketten ballistische raketten voor korte en middellange afstand uitschakelen. Ook kan het systeem eventueel uitgerust worden met SM-6-raketten die kunnen worden ingezet tegen kruisraketten.

Naast Araya komt er ook een Aegis Ashore-systeem op een militair terrein nabij de stad Hagi. Het zal nog jaren duren voor de systemen operationeel zijn. In Roemenië en Polen zijn al Aegis Ashore-systemen actief.