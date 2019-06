Verenigd Koninkrijk moet in 2050 klimaatneutraal zijn

Brexit of geen Brexit, de Britse regering blijft gewoon plannen maken voor een strenger klimaatbeleid. Terwijl de Conservatieven over haar opvolging strijden, kondigde premier Theresa May aan dat ze de huidige klimaatwet nog voor haar vertrek wil aanscherpen. Daarin staat nu dat de uitstoot van broeikasgassen in 2050 80 procent lager moet zijn dan in 1990. Het nieuwe doel is dat het land in 2050 volledig klimaatneutraal is.

De regering neemt daarmee het vorige maand gepubliceerde advies over van de onafhankelijke Commissie voor Klimaatverandering (CCC). May schrijft het parlement dat vanaf 2040 geen nieuwe benzine- en dieselauto’s meer verkocht mogen worden. Ook meldt ze dat afgelopen jaar al de helft van alle energie in het VK low carbon werd opgewekt, en dat onlangs een nieuw laagtepunt werd bereikt wat het aantal dagen betreft dat geen kolencentrales nodig waren voor de elektriciteitsproductie.

Onduidelijk is nog wat de kosten van het Britse plan zijn en wie die gaat betalen. May wijst erop dat veel winst behaald kan worden door lagere kosten voor gezondheidszorg en groei van de economie en het aantal banen. Minister van Financiën Philip Hammond waarschuwde vorige week dat de kosten van het CCC-voorstel kunnen oplopen tot 1.000 miljard pond (zo’n 1.125 miljard euro).

Klimaatkredieten

Het Verenigd Koninkrijk is niet het eerste land dat zover gaat. Anderhalve week geleden kondigde de nieuwe sociaal-democratische Finse regering vergaande plannen aan. Finland moet in 2035 klimaatneutraal zijn. De Noorse regering hoopt zelfs al in 2030 de uitstoot terug te brengen naar ‘netto nul’. Maar de Noren willen dat deels doen door klimaatprojecten in andere landen te financieren en de resultaten daarvan van hun eigen uitstoot af te trekken. Finland overweegt alleen dat soort ‘klimaatkredieten’ in te zetten als bij een evaluatie van het beleid in 2025 blijkt dat de plannen niet haalbaar zijn.

Phil Taylor, hoogleraar aan de universiteit van Newcastle, betwijfelt op de Britse plannen haalbaar zijn. Tegen de BBC zei hij dat het beleid nog ver af staat van de werkelijkheid. „We openen nog steeds nieuwe kolenmijnen, breiden luchthaven Heathrow uit en gaan door met plannen maken voor het winnen van schaliegas. Onze bouwreguleringen zijn niet ambitieus genoeg en stoppen met diesel- en benzineauto’s in 2040 is te laat.”