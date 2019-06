Van Nieuwenhuizen: opening Lelystad Airport volgend jaar ‘niet eenvoudig’

Volgens minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) dreigt de opening van Lelystad Airport opnieuw te worden uitgesteld door een recente uitspraak van de Raad van State (RvS) over het Nederlandse stikstofbeleid. De opening staat vooralsnog voor april volgend jaar gepland. Volgens de minister wordt het „niet eenvoudig” om dit te halen.

Het vliegen op de luchthaven, bedoeld voor vakantievluchten die nu nog vanaf Schiphol vertrekken, zou de concentratie stikstof in de natuurgebieden in de regio verhogen. De hoogste bestuursrechter sprak zich eind mei uit over het stikstofbeleid, waarin ook rekening wordt gehouden met de natuur. Het beleid is in strijd met de Europese natuurwetgeving, zo luidde het oordeel van de RvS. Het Europese Hof kwam al eerder tot die conclusie.

‘Een nieuwe hobbel’

De neerslag van hoge concentraties stikstof, uitgestoten door bijvoorbeeld veehouderijen en verkeer, is schadelijk voor de natuur. Plantensoorten nemen af, waardoor insecten- en vogelsoorten op hun beurt weer verdwijnen. Met het huidige stikstofbeleid wordt de Nederlandse natuur onvoldoende beschermd, stelde de Raad.

De uitspraak is volgens van Nieuwenhuizen „een nieuwe hobbel”. Onder meer de Veluwerandmeren en de Oostvaardersplassen liggen vlak bij Lelystad Airport. „We hebben er nu weer een probleem bij”, aldus Van Nieuwenhuizen woensdag in de wandelgangen van de Tweede Kamer.

De opening van de nieuwe luchthaven werd al twee keer eerder uitgesteld. Dat gebeurde onder meer doordat er meer tijd nodig was om de verwachte geluidsoverlast van overvliegende vliegtuigen te onderzoeken. Veel bewoners vrezen ernstige geluidshinder van de toestellen.

Een tweede obstakel voor de opening is goedkeuring van de Europese Commissie voor verdeling van het verkeer tussen Schiphol en Lelystad. Het ministerie wil dat Lelystad Airport uitsluitend gebruikt wordt door maatschappijen die met hun vertrek naar Lelystad, ruimte achterlaten op Schiphol. De Europese Commissie verzet zich tegen zo’n beperking.