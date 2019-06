Daphne Koster laat andere analytici happend naar adem achter

Het Nederlands elftal mocht dinsdag de wei in na dagen afwachten, en daarmee hadden ook de Leeuwinnenanalytici eindelijk iets echts om te bespreken. De valreepzege van Nederland op Nieuw-Zeeland was ideaal voer voor voetbalpraters. Genoeg aanleiding voor kritische noten, maar geen reden voor gesomber.

De kijker was eraan toe, al deed het dagelijkse Avrotros-jeugdprogramma Zappsport WK Vrouwenvoetbal zijn best. Daar herleefden de gloriedagen van Harry Vermeegen met een reportage over een kiwipletspel op de oude basisschool van sterspeler Lieke Martens. Maar een mens wil toch een bal zien rollen. Ook het praatprogramma NOS Studio France liep aan tegen de grenzen van het drooganalyseren van Oranje – potjes als Noorwegen-Nigeria boden geen soelaas.

M heeft zich voorgenomen om het WK op de voet te volgen en zat dinsdagavond dus klaar met drie analisten, een grote oranje bal, oranje donuts en verzamelpoppetjes van een firma in huishoudelijke artikelen. „Hier staat wat, oneerbiedig gezegd, troep”, lichtte Margriet van der Linden toe. De analyse bleef een beetje hangen in de blijdschap die iedereen voelde voor de scorende invaller Jill Roord – waarbij schrijver Dimitri Verhulst opmerkte dat zij steeds ‘twaalfde man’ wordt genoemd, terwijl Roord toch een vrouw is.

Tegelijkertijd kreeg het Jeugdjournaal bij het stadion Nederlandse scholieren in het oog: we hebben dus niet alleen klimaatspijbelaars, maar ook leeuwinnenspijbelaars. In het NOS Journaal zag een oudere inwoonster van Le Havre de oranje colonne voorbijtrekken, wat haar verleidde tot de observatie: „C’est un peuple extraordinaire.”

Om half negen was Studio France aan de beurt. Zonder donuts, maar met oranje macarons op tafel. Oud-aanvoerder van het Nederlands elftal Daphne Koster was gevraagd om de wedstrijd na te bespreken. Ze begon nog rustig: „Mooi dat het hele land op zijn kop staat, maar dat geeft wel druk.”

Studio France bloeide op door de scherpte van Daphne Koster en haar energie – ze zijn gek als ze nog een ander vragen

Met wat ze daarna deed en zei, liet Koster alle andere analytici ver achter zich, happend naar adem. Bij een groot scherm toonde ze het falen van het Nederlandse middenveld. Vooral Sherida Spitse moest het ontgelden: te veel tijd nodig, de verkeerde kant op draaien, geen risico durven nemen. „Ze wilde de bal niet.” Koster spreidde haar armen in wanhoop, alsof ze niet in een studiootje stond te praten, maar naast Spitse in het veld stond. Minstens zoveel frustratie klonk er in haar stem door bij een fragment van Jackie Groenen. „Hier moet ze dus naar voren. MAAR ZE DOET HET NIET!”

Toen Koster weer op haar plaats zat, ging het over een omzetting die trouwens ook al na het liveverslag was geopperd: Spitse eruit, doelpuntenmaker Roord erin en Groenen op de plaats van Spitse. Dan had je veel meer snelheid en diepgang, doceerde Koster nog maar eens. Shorttrackster Suzanne Schulting zat inmiddels met zeer grote ogen naast Koster. Alsof ze dacht: als deze meedogenloze analytica maar nooit shorttrack gaat bespreken.

Studio France bloeide op door Kosters scherpte en energie – ze zijn gek als ze nog een ander vragen. In de rust van de avondwedstrijd VS-Thailand (de macarons waren tijdens de reclame vervangen door hompen Franse kaas) zei Koster dat de Amerikanen speelden zoals ze dat Nederland had willen zien doen: snel, met diepgang en steeds naar voren gericht.

Toen was er pas drie keer gescoord. In de tweede helft werden de Thaisen tot de laatste kruimel opgepeuzeld door de heerlijk spelende Amerikaansen: 13-0. Na de slachtpartij had Schulting het meest accurate commentaar: „Wat erg.”

Correctie: In een eerdere versie van dit artikel werd Jill Roord per abuis als Jill Roorda aangeduid