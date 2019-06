Tienduizenden burgers Hongkong in protesten tegen nieuwe wet

In 1997 droeg het Verenigd Koninkrijk de Kroonkolonie Hongkong over aan China, waarbij werd afgesproken dat Hongkong de komende vijftig jaar een aparte status zou houden en niet direct onder de zeggenschap van de Communistische Partij zou vallen. De Britse premier May zei woensdag bezorgd te zijn over de "mogelijke gevolgen" van de wet, zeker gezien het grote aantal Britten in Hongkong.

Foto Athit Perawongmetha/Reuters