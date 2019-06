Tienduizenden betogers blokkeren straten in Hongkong

Tienduizenden betogers hebben woensdag in Hongkong wegen geblokkeerd rond het parlement, waardoor een debat over de omstreden uitleveringswet moest worden uitgesteld. De demonstranten hebben zich voorbereid om het gebied langere tijd te bezetten, meldt persbureau Reuters. Ze willen dat de wet van tafel gaat.

Veelal in het zwart geklede activisten trokken richting het zakendistrict en het bestuurscentrum van de stad, waar ook chief executive Carrie Lam (de hoogste bestuurder van Hongkong) kantoor houdt. Ze werden tegengehouden door honderden leden van de oproerpolitie die ze opriepen weg te gaan.

De betogers gaven geen gehoor aan oproepen van de politie, en zetten blokkades op. Reuters zag dat ze voorzien werden van water en voedsel, medisch materiaal en andere spullen waarmee ze het voor langere tijd op straat zouden kunnen uithouden. Bedrijven en overheidsdiensten riepen medewerkers op niet naar hun werk te komen, uit angst voor confrontaties met de demonstranten.

Onafhankelijke rechtspraak

Lam heeft gezegd door te gaan met het invoeren van de uitleveringswet, die het mogelijk maakt om mensen uit Hongkong naar China te brengen voor berechting. De betogers vrezen dat de wet kan leiden tot mensenrechtenschendingen, omdat zij weinig vertrouwen hebben in de onafhankelijkheid van de Chinese rechtspraak.

De uitleveringswet stuit op uitzonderlijk veel oppositie in Hongkong. Zondag gingen vele honderdduizenden mensen de straat op om ertegen te protesteren. Volgens de organisatoren waren er zelfs meer dan een miljoen mensen op de been in het land met zo’n 7,5 miljoen inwoners. Daarmee was het het grootste protest sinds de voormalige Britse kroonkolonie een speciale administratieve regio van China werd, in 1997. Wanneer alsnog over de wet gestemd wordt, is onbekend.