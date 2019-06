In heel Rusland duiken grafzerken op voor Vladimir Poetin: ‘Het volk zal niet vergeten’

De Russische president Poetin kan nog heel wat jaren mee, maar voor Russische activisten heeft zijn laatste uur geslagen. Sinds maart duiken overal in Rusland grafstenen op met Poetins beeltenis en naam, geboorte- (1953) en sterfjaar (2019). Afgelopen weekend dook in de zuidelijke stad Voronezj een grafsteen op met de woorden: ‘Ongelofelijke dief en leugenaar. Politiek lijk’.

De lugubere grap is ontsproten aan het brein van activisten van de groep Agit Rossia, die online foto’s plaatst van de zerken en ook van andere anti-Poetin-grappen en grollen. Hun eerste Poetin-grafzerk dook in maart op in een stad in Tatarstan; twee mannen werden opgepakt. Een maand later dook er eentje op in Poetins geboortestad Sint-Petersburg, recht tegenover de centraal gelegen Izaäkkathedraal. Andere zerken, waaronder in Jekaterinenburg, droegen opschriften als ‘despoot’, ‘fascist’ en: ‘het volk zal niet vergeten’.

VKontakte, het Russische equivalent van Facebook, verwijderde beelden van de stenen omdat die gebruikers op het verkeerde been zouden zetten. Na protest beloofde het platform de foto’s weer terug te plaatsen. Een woordvoerder van de groep verklaarde aan nieuws- site Meduza dat zij zich keren tegen ‘totalitarisme en dictatuur’ .