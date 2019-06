SP plaatst rectificatie voor onrechtmatig gebruik Oppenheimer-cartoon

De SP heeft een rectificatie geplaatst op haar website voor het onrechtmatige gebruik van een cartoon van Ruben L. Oppenheimer. De partij erkent dat zij geen toestemming had om de cartoon, die premier Rutte als trekpop afbeeldt, te gebruiken. De rechtszaak over de schending van Oppenheimers rechten gaat desondanks door. Deze dient donderdag.

De trekpop was te zien in het veelbesproken SP-campagnefilmpje over de fictieve persoon Hans Brusselmans. In de EU-kritische video wordt PvdA-lijsttrekker tijdens de Europese Verkiezingen Frans Timmermans op de hak genomen. Kort na de publicatie eiste Oppenheimer via een advocaat dat de video verwijderd zou worden. Ook wilde hij dat de SP een rectificatie zou plaatsen.

De video werd snel verwijderd en kort daarna verscheen een nieuwe versie waarin de prent van Oppenheimer níet voorkwam. Tot dusver weigerde de SP een rectificatie te plaatsen, volgens de partij was een excuustweet voldoende. De cartoonist spande daarna een kort geding aan.

Lees ook: SP keert terug naar wortels met anti-Timmermans-spot

De rechtszaak gaat volgens journalistenvakblad Villamedia gewoon door. Oppenheimer wil via de rechter een schadevergoeding van 8.500 euro afdwingen voor de schending van zijn auteursrechten én van zijn „eer en goede naam”. Oppenheimer weigert samen te werken met politieke partijen en vreest dat zijn publiek door de SP-video denkt dat hij geld heeft aangenomen van de partij. De zaak dient donderdag.