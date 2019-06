Skepta blust bijna zijn zelfgestookte vuurtje

Skepta zorgde in 2015 eigenhandig voor de revival van grime, een genre dat verwant is aan garage en jungle. De raps zijn vaak vurig, de drumpatronen wild. Grime was toen al niet meer nieuw, gewoon een tijdje compleet van de radar. Vooral single ‘Shutdown’, inclusief zangsample van Drake, zorgde ervoor dat de wereld het genre weer ging waarderen. Helaas moeten we vier jaar later constateren dat de pionier zelf weinig authentieke grime meer maakt.

Op het nieuwe album Ignorance Is Bliss zijn nummers te horen met sterke invloeden uit trap, r&b en hiphopbeats die uit het jaar 2000 lijken weggelopen. Ja, de deuntjes zijn aanstekelijk en ja, Skepta heeft het venijn (wel wat minder dan op voorganger Konnichiwa) nog regelmatig in zich, maar zijn honger lijkt sterk afgenomen. Dieptepunt is de ongeïnspireerde en terugkerende zinsnede in ‘Redrum’: „Slap you like who? Slap you like Ike Turner.” Jammer.

Hiphop Skepta Ignorance Is Bliss ●●●●●