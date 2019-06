Journalist vrij na golf van publieke verontwaardiging over arrestatie

De Russische politie heeft de zaak tegen onderzoeksjournalist Ivan Goloenov laten vallen. De minister van Binnenlandse Zaken zei dinsdag dat er geen bewijs is gevonden voor drugshandel door Goloenov, die vorige week in Moskou op hardhandige wijze werd gearresteerd. Minister van Binnenlandse Zaken Vladimir Kolokoltsev heeft een onderzoek ingesteld naar de gang van zaken rond de arrestatie. Daarop werd Goloenovs celstraf omgezet in huisarrest, na aanhoudende protesten werd dinsdag ook zijn huisarrest opgeheven en besloot de openbaar aanklager alle aanklachten tegen Goloenov te laten vallen. Kolokoltsev zei dat enkele agenten waren geschorst en dat hij president Poetin zou vragen om het ontslag van de politiechef en het hoofd van het Moskouse bureau voor drugsbestrijding.

De 36-jarige Goloenov liet bij zijn vrijlating dinsdag weten geen compensatie te zullen eisen voor de geleden schade. Zijn werkgever, Galina Timtsjenko van online nieuwssite Meduza, publiceerde samen met enkele andere hoofdredacteuren een verklaring waarin zij lieten weten blij te zijn dat de autoriteiten hebben geluisterd. „Zo moet het ook zijn wanneer onrecht plaatsvindt.” Het lijkt erop dat supporters van Goloenov een voor woensdag aangekondigde demonstratie in Moskou door laten gaan, ook al is daarvoor geen toestemming. (NRC)