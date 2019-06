Oud-premier Algerije vastgezet om verdenking corruptie

De voormalige premier van Algerije Ahmed Ouyahia is woensdag nabij hoofdstad Algiers vastgezet op last van de Algerijnse Hoge Raad. Dat schrijft persbureau Reuters op basis van de Algerijnse staatstelevisie. Ouyahia wordt verdacht van betrokkenheid bij corruptie.

De Hoge Raad oordeelde ook dat oud-minister Abdelghani Zaalane moest worden vastgezet, nadat ook hij was verhoord in een corruptieonderzoek. Het besluit van de Hoge Raad werd vrijdag met gejuich ontvangen door honderden demonstranten op straat. Zaalane werd later op de dag vrijgelaten.

Zaalane en Ouyahia zijn de meest prominente politici die zijn vastgezet sinds de demonstraties tegen oud-president Abdelaziz Bouteflika in maart begonnen. Zaalane trad in het verleden ook op als campagneleider van Bouteflika. Beiden worden er volgens de Franse krant Le Monde van verdacht publiek geld verkwanseld te hebben en hun machtspositie te hebben misbruikt.

Lees ook: In Algerije hebben het leger én betogers nu de macht

Boos op de elite

Ouyahia was viermaal premier van het land, driemaal onder het gezag van Bouteflika. In maart stapte hij op. Bouteflika had toen, na aanhoudende protesten, aankondigd niet voor een vijfde termijn op te zullen gaan. Een maand later vertrok hij. Bouteflika was op dat moment ruim twintig jaar aan de macht geweest.

Ook na zijn aftreden bleven demonstranten de straat opgaan om het vertrek af te dwingen van alle leiders die zijn verbonden aan het oude regime. Veel Algerijnen zijn boos op de heersende elite, die volgens hen corrupt is. Ook verwijten zij de regering vriendjespolitiek. Sinds april lopen er meerdere onderzoeken naar de banden tussen belangrijke Algerijnse politici en kopstukken uit de zakenwereld.

Begin juni werd bekend dat de presidentsverkiezingen, die begin juli zouden plaatsvinden, zijn uitgesteld - een overwinning voor de demonstranten. Zij achtten de verkiezingen onder leiding van het oude regime niet geloofwaardig.