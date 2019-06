Oud-decaan Michigan State University schuldig aan toelaten misbruik

Een oud-decaan van de Michigan State University, de universiteit waar de voor seksueel misbruik veroordeelde sportarts Lawrence ‘Larry’ Nassar werkzaam was, is woensdag schuldig bevonden aan nalatigheid. Dat meldt persbureau AP. Onder het gezag van William Strampel kon Nassar een tijdlang tientallen jonge vrouwen misbruiken.

Volgens de rechtbank in Michigan is Strampel ernstig tekortgeschoten door niet te controleren of Nassar zich wel aan de opgelegde sancties hield nadat er klachten van misbruik tegen hem binnenkwamen. Ook werd Strampel zelf verdacht van seksueel grensoverschrijdend gedrag, zoals het maken van ongepaste opmerkingen. Van die aanklachten werd hij woensdag vrijgesproken.

Strampel is nog niet veroordeeld, hem hangt mogelijk een celstraf van maximaal vijf jaar boven het hoofd. Wanneer hij zijn straf te horen krijgt, is nog niet duidelijk.

Privéplekken

Eind maart dit jaar werd de 71-jarige Strampel opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het schandaal. Ten tijde van het misbruik was hij de decaan van de medische faculteit, waar de afdeling onder viel waar ook Nassar werkzaam was. In 2014 diende een patiënt een klacht tegen de sportarts in, daarna mocht hij patiënten niet langer aan privéplekken op het lichaam behandelen zonder dat daar iemand bij meekeek.

Lees ook: ‘Het is een eer en voorrecht u te straffen’

Tussen 1998 en 2015 misbruikte Nassar tientallen meisjes en vrouwen. Begin dit jaar diende de eerste rechtszaak tegen hem voor het misbruik aan de universiteit en als arts van de Amerikaanse turnploeg.

In totaal dienden 156 vrouwen een aanklacht in, Nassar werd veroordeeld tot 175 jaar cel. Daarop volgde nog een veroordeling voor misbruik van jonge vrouwelijke sporters in een ander trainingscentrum in Michigan. Inmiddels hebben 260 vrouwen aangegeven door Nassar te zijn misbruikt, onder wie Simone Biles, de beste turnster ter wereld.