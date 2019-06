Man bekent na vier jaar dodelijke schietpartij op moslims in N-Carolina

Een 50-jarige Amerikaan heeft woensdag bekend in 2015 drie jonge moslims te hebben vermoord, meldt persbureau AP. Craig Stephen Hicks schoot in een appartement in het stadje Chapel Hill een jonge student, zijn vrouw en haar zus dood. Volgens de nabestaanden had de schietpartij een racistisch motief. Hicks zou onder meer „hatelijke opmerkingen” hebben gemaakt over de hoofddoeken van de vrouwen.

Hicks werd kort na de schietpartij gearresteerd. Woensdag stelde de Amerikaan dat hij al „vanaf dag één” een bekentenis wilde afleggen, echter zou dat betekenen dat hij veroordeeld zou worden tot de doodstraf. Twee maanden geleden veranderde dit toen de nieuwe officier van justitie bekendmaakte dat zij de doodstraf niet zou eisen in de hoop op een bekentenis. Hiermee kan de rechtszaak sneller afgerond worden.

Het motief voor de schietpartij is niet helemaal duidelijk. Hicks zelf stelt dat hij was „geprovoceerd” door een ruzie om het gebruik van parkeerplekken. De nabestaanden van de drie slachtoffers stellen dat „buiten kijf staat dat deze tragedie is ontstaan door onverdraagzaamheid en haat”. De politie behandelde de zaak niet als hate crime.

Op 10 februari 2015 drong Hicks het appartement binnen waar de 23-jarige tandheelkundestudent Deah Barakat met zijn vrouw, eveneens een tandheelkundestudent, Yusor Abu-Salha (21) woonde. Hij schoot Barakat in de deuropening dood en benaderde vervolgens Abu-Salha’s en haar 19-jarige zus Razan. Ook hen schoot hij van dichtbij dood.

