Lichaam gevonden van zevende slachtoffer seriemoordenaar Cyprus

De Cypriotische politie heeft woensdag het lichaam gevonden van een vrouw die vermoedelijk het zevende dodelijke slachtoffer is van een seriemoordenaar. De menselijke resten werden gevonden dichtbij het meer Memi, ten zuidwesten van de hoofdstad Nicosia. Ze worden momenteel onderzocht door forensisch pathologen. Dat meldt persbureau Reuters. De verdachte zit sinds april vast.

Het gaat om de dochter van een van de verdwenen vrouwen die de verdachte tussen september 2016 en augustus 2018 via een datingsite zou hebben ontmoet. De verdachte is een 35-jarige Griekse legerofficier, die bekende in april de vijf vrouwen en twee van hun dochters te hebben gedood.

De meeste vrouwen werkten als huishoudsters en kwamen onder meer uit Roemenië. In april werden de lichamen van vier vrouwen gevonden in het westen van Cyprus. Twee andere lichamen werden vorige week ontdekt.

Lees ook: Minister Cyprus weg om kritiek politieonderzoek serie moorden

Demonstraties

De politie kreeg veel kritiek op de manier waarop de vermissingen, waarvan sommige inmiddels twee jaar oud zijn, waren onderzocht. Zo zou de politie hebben gezegd dat een van de vrouwen met haar dochtertje waarschijnlijk naar het Turkse deel van het eiland was vertrokken, terwijl zij als vermist was opgegeven.

Begin mei besloot justitieminister Ionas Nicolaou op te stappen, hoewel de schuld volgens hem bij de politie ligt. Een week eerder vonden protesten plaats voor het presidentiële paleis in Nicosia. Demonstranten veroordeelden discriminatie van vrouwen en buitenlanders.