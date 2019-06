Komiek Jon Stewart in tranen voor hulpverleners 9/11

„Achter mij zit het vol met 9/11-hulpverleners, voor mij zit een vrijwel leeg Congres. Ziek en stervend brachten zij zich hierheen om te spreken. Schandelijk. Dit is gênant voor ons land.”

Met deze harde woorden sprak komiek Jon Stewart dinsdag het Amerikaanse Congres toe in een emotioneel betoog. De voormalige presentator van The Daily Show maakte zich hard voor hulpverleners die in de periode na de aanslagen van 11 september in New York ziek zijn geworden, waar hij zich sinds 2015 voor inzet. Een video waarin dit te zien is, werd tienduizenden keren gedeeld op Twitter.

Bij de brand die volgde op de aanslagen op het World Trade Center kwam rook vrij met asbest, lood en andere gifstoffen. Hulpverleners die deze rook inademden werden ziek. Hiervoor werd een hulpfonds ingericht, dat sinds 2001 al 7 miljard dollar uitkeerde. Privéverzekeringen dekken de hulpverleners niet altijd, omdat het gaat om letsel dat is opgelopen tijdens werk. Het hulpfonds loopt echter af in 2020 en het is onduidelijk of dit verlengd zal worden - deze keuze ligt nu in de handen van het Congres. Eerst buigt het Huis van Afgevaardigden zich over de verlenging. Daarna moet het ook door de Senaat.

De manier waarop Stewart sprak deed denken aan hoe hij The Daily Show presenteerde, achter een bureau met een pen in zijn hand. Zonder vingerwijzen of een politiek standpunt in te nemen, sprak de komiek voor de hulpverleners. Dit keer viel er echter maar weinig te lachen. „Jullie onverschilligheid berooft deze mensen van het meest waardevolle dat zij nu nog hebben - tijd.”

Stewart werd voorafgegaan door een zieke gepensioneerde rechercheur van de New Yorkse politie. Deze vertelde de zaal dat hij tientallen malen chemotherapie heeft gehad. „Jullie zeiden dat jullie nooit zouden vergeten. Ik ben hier om ervoor te zorgen dat jullie dat inderdaad niet doen.”

Bekijk het betoog van Jon Stewart hier: