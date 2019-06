Kabinet: gebarentolken vaker inzetten bij crisiscommunicatie

De overheid gaat bij crisissituaties vaker gebruikmaken van gebarentolken. Dat heeft minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) woensdag aan de Tweede Kamer toegezegd. Na de zomer presenteert het ministerie een plan om de crisiscommunicatie voor kwetsbare groepen zoals slechthorenden te verbeteren.

Samen met belangenorganisaties moet volgens Grapperhaus worden gekeken hoe informatie bij bijvoorbeeld rampen beter kan worden doorgegeven aan mensen met een auditieve beperking. Grapperhaus reageert daarmee op vragen van D66-Kamerlid Vera Bergkamp naar aanleiding van een schietincident in Utrecht in maart.

Bij een hevige schietpartij in een tram kwamen vier mensen om het leven. Terrorismewaakhond NCTV verhoogde daarop het dreigingsniveau voor de provincie Utrecht naar 5, het hoogste niveau. Naar aanleiding van het incident kwam er kritiek dat bijvoorbeeld de persconferenties hierover niet te volgen waren voor doven en slechthorenden omdat er geen gebarentolk bij aanwezig was.

Bij het songfestival werden dit jaar gebarentolken ingeschakeld: Gebarentolk verbeeldt nu ook ritme en melodie tijdens het Songfestival

Niet bij alle persconferenties

In reactie op de Kamervragen schrijft Grapperhaus woensdag dat hij het belangrijk vindt dat „tijdens crisissituaties zo veel mogelijk mensen worden bereikt”. Niet bij alle persconferenties hoeven voortaan doventolken te worden ingezet, schrijft de minister. Voor persconferenties die niets met crisissituaties te maken hebben, volstaan volgens hem de transcripties die online worden gepubliceerd.

Koepelorganisatie Ieder(in) pleitte naar aanleiding van het schietincident in Utrecht voor meer publieksinformatie in gebarentaal. Volgens de organisatie was het ontbreken daarvan in strijd met het zogenoemde VN-Verdrag handicap. Ieder(in)-directeur Illya Soffer is dan ook blij met het besluit van Grapperhaus. Het is een mooie eerste stap, aldus Soffer.

Toch is zij ook kritisch. „Uiteindelijk moet het vanzelfsprekend worden dat alle overheidscommunicatie toegankelijk is voor iedereen. Als je een tolk alleen inschakelt bij een crisis komt het nog te veel over als een gunst, terwijl mensen recht hebben op goede informatie van de overheid.” In Nederland hebben volgens Ieder(in) ongeveer 1,5 miljoen mensen een gehoorbeperking.