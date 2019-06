Hoe groter leeftijdsverschil, hoe minder toekomstperspectief voor relatie

Partners die ongeveer even oud zijn, blijven het vaakst bij elkaar. Als zij meer dan vijf jaar van elkaar schelen, neemt de kans dat ze uit elkaar gaan toe. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag op basis van een onderzoek naar stellen (gehuwd en ongehuwd) die samenwonen.

Van de stellen die in 2003 gingen samenwonen en maximaal twee jaar schelen, was in 2015 25 procent uit elkaar. Dit percentage is ongeveer hetzelfde bij stellen die tussen de twee en vijf jaar schelen. Van partners met vijf tot tien jaar leeftijdsverschil, was bijna 30 procent na twaalf jaar niet meer samen. Bij een verschil van meer dan tien jaar is dit zelfs 34,9 procent.

Bij grote leeftijdsverschillen blijken relaties meer toekomstperspectief te hebben als de man ouder is dan de vrouw. Het CBS heeft geen relaties onderzocht tussen mensen van hetzelfde geslacht.

Uit het CBS-onderzoek blijkt verder dat stellen waarvan beide partners hoogopgeleid zijn, vaker bij elkaar blijven. Van stellen waarvan zowel de man als de vrouw een hbo- of wo-diploma heeft, ging 19 procent na twaalf jaar uit elkaar. Bij twee niet-hoogopgeleide partners ligt dit hoger, namelijk op 31 procent.

Tot slot blijken ongetrouwde stellen en stellen zonder kinderen vaker uit elkaar. Hetzelfde geldt als een van de partners kinderen heeft uit een eerdere relatie en als de partners verschillen van migratieachtergrond. Als een van beide partners nog studeert of als het stel weinig verdient, is de scheidingskans eveneens groter.