Het plus-size model wordt mainstream in de modewereld

Door het stof ging Olcay Gulsen. Zondag behandelde RTL Boulevard de nieuwe, dikkere paspoppen in een Londense Nike-winkel. „Dit is niet echt een maatje meer”, stelde Gulsen in de uitzending. „Dit is wel maat 48/50. Ik vind het vrij onwaarschijnlijk dat deze vrouw fit genoeg is om te sporten. Zij zijn een sportmerk, op atletisch niveau.” Waaraan presentator Caroline Tensen toevoegde dat ze zich afvroeg of vrouwen met zo’n grote maat wel zo’n strakke top en legging wilden dragen als op een van de paspoppen. „Iets wijds”, dat leek haar waarschijnlijker.

Dat viel niet lekker, waarna Gulsen twitterde dat ze „absoluut geen fatshamer” is, en: „Ik hou van mensen in elke vorm.”

Paspoppen, mode en modellen met een grotere maat zijn natuurlijk niks nieuws. Wel nieuw is dat ze tegenwoordig veel vaker in ‘gewone’ winkels, bladen en advertentiecampagnes te zien zijn.

Het aantal mensen met een grote maat groeit dan ook al jaren, en reguliere maten (36 tot en met 44, in het geval van vrouwen) zijn steeds minder regulier geworden. Volgens een meting uit 2015 van mode- en interieurbrancheorganisatie Modint heeft 19 procent van de Nederlandse vrouwen maat 40. De meest voorkomende maat daarna is 42 (14 procent), gevolgd door 38 en 46 (elk 12), 44 (11) en 48 en 50 (elk 9). In Nederland zijn er net zoveel vrouwen – 4 procent – met maat 52 als met maat 36 en meer met maat 54 (3 procent) dan met 34 (2 procent). En Nederland is natuurlijk lang niet het enige land waar veel vrouwen nu een grote maat hebben. Er is, kortom, een hoop geld te verdienen aan vrouwen die een grotere maat dragen dan 44.

Ook sociale media hebben waarschijnlijk een rol gespeeld bij het normaliseren van mensen en mode met een grotere maat. De ‘body positivity-beweging’ – wees blij met het lichaam dat je hebt – is op Instagram een fenomeen.

Tussen de anderen in

Dit voorjaar schitteren in de twee badmodecampagnes van H&M vollere modellen. Niet solo, of met andere modellen met een grotere maat, maar tussen de slankere collega’s in. De maatvoering van de badcollecties is dan ook 32 tot en met 50. En dat gebeurt sinds een jaar veel vaker bij de keten. De grote maten van zo’n serie met een ‘extended range’ hangen in de winkel ook gewoon tussen de kleinere in.

In de shows van high-fashionlabels zie je tegenwoordig eveneens geregeld modellen die nu eens niet maat 34/36 hebben. Supermodel Ashley Graham loopt al jaren mee in de shows van de Amerikaanse Michael Kors, de Nederlandse Jill Kortleve was te zien in de show en de reclamecampagne van het Britse huis Alexander McQueen.

Niemand vraagt meer naar heupomvang Mo Karadag, Paparazzi

Het Nederlandse modellenbureau Paparazzi contracteerde eind 2017 het eerste model met een grotere maat, inmiddels staan er drie onder contract. „Er is vraag naar”, zegt Mo Karadag, de creatief directeur van het agentschap. „En wij zijn een servicebureau, dus dan bieden wij modellen met een grotere maat aan.” Voorheen, zegt hij, waren zulke modellen alleen te boeken via castingbureaus, of vormden ze een aparte categorie. Nu staan ze met hun maat 42/44 tussen de andere modellen.

Heeft het feit dat modellen met een grotere maat steeds geaccepteerder worden ook effect op de maten van de andere modellen? Met andere woorden: hoeven die niet meer zo angstvallig dun te blijven als voorheen? Karadag: „Vroeger moest je voor elke opdracht de heupen van een model opmeten. Nu vraagt niemand meer naar heupomvang, er wordt veel meer gecast op individualiteit. De tijd van de vervangbare wegwerpmodellen is voorbij.” Niettemin hebben bijna alle Paparazzi-modellen met een, zoals dat in de mode-industrie heet, ‘straight size’ , maat 34/36 en een heupomvang van maximaal 90 centimeter.

Het Nederlandse model Jill Kortleve in een badmodecampagne van H&M. Foto H&M

„In mijn ogen is er een groot gat tussen straight size en curve”, zegt Wietske Norbart, mede-eigenaar van The Movement Models, sinds twee jaar het agentschap van Jill Kortleve. Een curve-model zoals Kortleve heeft een heupomvang van 104 tot 114 centimeter, daarboven wordt het plus-size. The Movement heeft ook een aantal wat Norbart ‘inbetweenies’ noemt, zoals Shanti, die een heupomvang heeft van 100 (het bureau noemt geen confectiematen op de site). „Wij houden ons niet aan de standaardmaten”, zegt Norbart, die zelf tussen haar 15e en 18e werkte als straightsize-model en tussen haar 23ste en 27ste als curve-model. „We wachten niet op de vraag van de industrie, wij vertegenwoordigen modellen waar we in geloven.” Vooralsnog hebben haar inbetween-modellen vooral commerciële opdrachten als campagnes voor Hudson’s Bay, Tommy Hilfiger en de Bijenkorf, maar ze hebben ook gewerkt voor bladen als Elle, Glamour en Harper’s Bazaar. „We zien het langzaam veranderen. Het is vaak nog tokenism [een symbolische daad van welwillendheid, red.] om een inbetween-model te boeken, maar zo zien mensen tenminste dat niet alleen een straightsize-model in de high-fashionindustrie kan werken. Veel gewone samples [de stukken uit de show die ook worden gebruikt voor modeshoots, red.] zijn groot genoeg voor een model met maat 38 of 40. Niet alles is strak.”

Vrouwenzaak

De opmars van het minder slanke model is vooralsnog alleen een vrouwenzaak. Bij het Nederlandse, in mannelijke modellen gespecialiseerde agentschap Republic Men staat een aantal modellen op de site die niet altijd in de samples van een high-fashionmerk passen, maar dat komt dan door brede schouders of gespierde dijen – een man met een vetrolletje om de taille zit niet in het bestand.

„Body positivity speelt vooral onder vrouwen”, zegt Republic-boeker Ellis Vedder. „Vrouwen zijn emotioneler over hun lichaam, en vergelijken zich meer met anderen dan mannen. Ik denk niet dat een man het zich persoonlijk aantrekt als hij op een billboard een man met sixpack ziet. Maar misschien is dat over een paar jaar wel anders.”