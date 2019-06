Grensrechter die doelman tegen zijn achterhoofd sloeg drie jaar geschorst

Een grensrechter van de Haarlemse voetbalclub Geel-Wit is voor drie jaar geschorst door de KNVB voor het slaan van een tegenstander. Dat bevestigt de voetbalbond woensdag na berichtgeving van het Noordhollands Dagblad. De man wordt tot 1 april 2022 geweerd.

De 34-jarige grensrechter, tevens een voormalige speler van Geel-Wit, mengde zich afgelopen maart in een grote vechtpartij tijdens een voetbalwedstrijd bij de Hoofddorpse club UNO. Op beelden is te zien dat hij van een afstandje komt aanrennen, zijn vlag laat vallen en de keeper van UNO van achteren tegen de grond slaat. Het 24-jarige slachtoffer liep een hersenschudding op.

Geel-Wit heeft de man geroyeerd. Ook moet hij eind augustus voor de rechter verschijnen en loopt er een mediationtraject tussen hem en het slachtoffer. Hij wordt vervolgd voor mishandeling. Tegen de schorsing door de KNVB, die vorige week maandag werd uitgesproken, kon de grensrechter in beroep gaan, maar dat heeft hij volgens de bond niet gedaan.

Actieplan tegen geweld

In 2013 kwam de KNVB met een actieplan tegen geweld op het veld. Aanleiding was de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. In samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid werd onder meer een hulplijn ingesteld die slachtoffers van mishandeling 24/7 kunnen bellen.