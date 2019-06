Geslaagd: van vmbo-kader naar een havo-diploma

Sudais Moulawizadeh (17) zat drie jaar geleden nog in de tweede klas van vmbo-kader. Vandaag hoort hij of hij geslaagd is voor zijn havo-examen. „Mijn doel was eerst mavo”, zegt hij in de bar naast zijn sportschool in Amstelveen, „toen werd het havo en nu is het vwo.” Deze middag gaat hij naar zijn oude school om vmbo-leerlingen te vertellen dat je zélfs via het speciaal onderwijs naar de havo kunt.

Sudais gebruikt graag oneliners. Zoals: het enige wat tussen jou en je dromen staat, is je angst om te falen (naar Jesse Klaver). Of: gebruik je tegenslagen als bouwstenen om in je kracht te komen. Op zijn jasje draagt hij een broche met het logo van de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, gekregen tijdens zijn stage bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Mentale dreun

Op zijn achtste kwam Moulawizadeh met zijn familie naar Nederland. Hij ging eerst naar een reguliere basisschool en toen naar speciaal basisonderwijs, met kinderen met leerachterstanden en concentratieproblemen. Dat hij daarna naar vmbo-kader moest, was een „mentale dreun”, al had hij het naar zijn zin op scholengemeenschap Panta Rhei in Amstelveen.

„Er is mij voortdurend verteld dat mijn dromen onrealistisch waren”, zegt hij. „Maar ik had altijd in mijn hoofd dat ik wilde doorstuderen.” Toen hij in de klas eens zei hij dat hij de advocatuur of politiek in wilde, werd hij uitgelachen.

Zijn wiskundedocent durfde in de tweede klas een experiment met hem aan: eindexamens maken op mavo-niveau. Die haalde hij ruim. En zo sloeg hij de mavo over en ging in één keer van twee-kader naar drie-havo. Zijn mentor hielp hem met Frans bijspijkeren: drie jaar leerstof in één vakantie.

De havo, op het Keizer Karel College in Amstelveen, was een nieuwe wereld voor hem, vol grote ambities. Politiek en advocatuur, niemand keek ervan op. Maar van de vraag of hij zich er méér thuis voelde dan op het vmbo, kijkt hij vreemd op. „Dat is alsof je vraagt of het eerste huis waar je met je ouders woonde, meer thuis was dan het tweede.”

Extra werk

De afgelopen jaren las hij veel; docenten gaven hem extra werk en boeken mee. Over politicologie, economie en geschiedenis. „En ik denk dat ik zowat het hele eerste jaar hbo-psychologie uit heb.” Het komende jaar gaat hij vwo doen.

Even na half 1 gaat de telefoon. Van de uitslag is hij stil. Geslaagd, met welke cijfers hoort hij later nog.

Daarna gaat hij naar zijn oude school, waar hij zijn verhaal aan een onderbouwklas mag vertellen. Als een jongen zegt dat hij het liefst prof bij Ajax zou worden en de klas moet lachen, spreekt Sudais stellig. „Jongens”, zegt hij, „hij is jullie vriend. Als ik mijn dromen kan najagen, kan elke leerling het. Je moet kleine stapjes nemen.”

Storing Vertraging bij uitslag op 190 scholen Door een technische storing bij administratiesysteem Somtoday moesten leerlingen van 190 scholen woensdag tot twee uur langer wachten op de uitslag van hun eindexamen. Het systeem zou dit jaar voor het eerst de n-termen (de normeringen van de eindexamens) automatisch invoeren, maar dat ging niet goed. Scholen moesten dit alsnog handmatig doen om de uitslagen van leerlingen te berekenen. Bij Magister, waar overige scholen op zijn aangesloten, worden de n-termen al langer automatisch ingevoerd. Ruim 217.000 scholieren deden dit jaar examen. Woensdag wordt nog niet bekendgemaakt hoeveel leerlingen dit jaar geslaagd zijn. Van 17 juni tot en met 20 juni zijn de herkansingen. Tientallen leerlingen moesten hun examen overdoen. Bijvoorbeeld omdat het examen was kwijtgeraakt bij de post, een postzak was gestolen of, zoals bij Duits gebeurde op middelbare school Aloysius De Roosten in Eindhoven, omdat een docent hielp bij het examen. Toch ontving scholierenorganisatie LAKS dit jaar minder klachten over examens dan het voorgaande jaar. In totaal kwamen er ruim 150.000 klachten binnen, tegen 177.000 een jaar eerder.

Leerlingen van gymnasium Haganum in Den Haag komen hun cijferlijsten ophalen. Foto Remko de Waal / ANP

Minister Arie Slob (Onderwijs, CU) verrast vmbo-leerling Tessa met de uitslag van het Centraal Examen. Foto Roel Rozenburg / ANP