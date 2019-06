FVD’ers houden zich aan mediacode | Dijsselbloem maakt pensioenakkoord lastiger

FVD’ers sluiten de rijen, maar subtiele kritiek op de partijkoers blijft. Pensioenfondsen krijgen te maken met nieuwe rekenregels van Jeroen Dijsselbloem. En gaan er nu wel of geen Nederlandse diplomaten naar Syrië om IS-kinderen op te halen?

INTEGRITEITSCODE: Het is officieel: de Eerste Kamer is gisteren geïnstalleerd, en dus is de FVD nu echt de grootste partij in de senaat. De partij bleek een heuse integriteitscode voor omgang met de media te hebben. Daarin staat dat alle kritiek intern wordt gehouden. Vandaar misschien dat Henk Otten het gisteren liever niet over het verleden, maar over de toekomst wilde hebben. Ook andere FVD’ers hielden de rijen gesloten. Toine Beukering, door de FVD naar voor geschoven als kandidaat-voorzitter voor de Eerste Kamer, bood zijn excuses aan omdat hij afgelopen weekend in een interview Joden in de Tweede Wereldoorlog “makke lammetjes” noemde. Alle senatoren van de FVD noemden die uitspraak “onhandig”. Toch was er nog kritiek te horen: Annabel Nanninga pleitte afgelopen weekend voor minder controversiële discussies, en meer aandacht voor de “schoolpleinmoeder” en “voetbalvader”. “Wij zijn meer van de lijn-Annabel, ja”, bevestigt Dorien Rookmaker. En Henk Otten: “Dat was precies wat ik bedoelde.”

NIEUWE VOORZITTER: Nu de nieuwe Eerste Kamer is geïnstalleerd, kan ook de strijd losbarsten: wie o wie wordt de voorzitter? Dat weten we pas op 2 juli, als de senaat daarover stemt. FVD denkt op pole position te staan, omdat het de grootste partij is. De partij van Thierry Baudet heeft oud-generaal Toine Beukering naar voren geschoven - maar het is geen wet van Meden en Perzen dat de grootste partij ook de voorzitter levert. Trouw stelt dat drie andere partijen ook de voorzitter willen leveren: VVD, D66 en GroenLinks. Bij de VVD ligt het voor de hand dat Jan Anthonie Bruijn wordt gekandideerd, Joris Backer is favoriet bij D66 en GroenLinks komt wellicht met Ruard Ganzevoort.

PENSIOENAKKOORD: Het boekhoudersinstinct van Jeroen Dijsselbloem heeft het gewonnen van zijn partijhart: de rekenrente voor pensioenfondsen moet op advies van Dijsselbloem omlaag, besloot De Nederlandsche Bank gisteren. Dat bemoeilijkt het nieuwe pensioenakkoord, dat juist zo hartstochtelijk wordt verdedigd door PvdA-leider Lodewijk Asscher. Met de rekenrente wordt het toekomstige redement van de pensioenfondsen berekend. Als de rekenrente omhoog gaat, mogen pensioenfondsen op meer rendement rekenen en kunnen de pensioenen omhoog. Maar nu de rekenrente omlaag gaat, betekent dit dat pensioenfondsen minder mogen besteden - de kans is groot dat de pensioenen daardoor niet omhoog gaan. En dat was juist een harde eis van de vakbonden.

IS-KINDEREN: Het was een “unieke situatie” en het beleid is niet gewijzigd. Volgens minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken gaat Nederland geen mensen naar Syrië sturen om kinderen van IS-aanhangers op te halen, omdat dat te gevaarlijk is. Maar het beleid lijkt toch subtiel te zijn veranderd: afgelopen week was een Nederlandse topdiplomaat in Syrië om weeskinderen mee naar Nederland te nemen. Hij deed dat onder een Franse missie, en onder de “strenge beveiliging” van de Fransen mogen diplomaten blijkbaar wél naar het gevaarlijke Syrië. Frankrijk haalt vaker kinderen op, en ook Duitsland, Noorwegen en Zweden hebben een missie gehad om kinderen terug te halen. Kunnen Nederlandse diplomaten daar vaker bij aansluiten?

WAT WIJ VOLGEN: Het presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, bespreekt vandaag de zaak-Selçuk Öztürk. Het Tweede Kamerlid van Denk kwam vorige week hard in aanvaring met voorzitter Khadija Arib, nadat Öztürk SP-Kamerlid Sadet Karabulut van steun aan terrorisme bleef beschuldigen. Arib draaide de microfoon van Öztürk dicht, die daarop vond dat hem de mond werd gesnoerd. Hij dreigde een klacht in te dienen bij het presidium, maar die was gisteravond nog niet binnengekomen. Het presidium overweegt Öztürk te straffen. Segers had het vorige week zelfs over schorsing - maar navraag leert dat hij bedoelde dat alle opties moeten worden bekeken. Schorsing is officieel een mogelijkheid, maar het is niet eerder gebeurd dat een Kamerlid werd geschorst.

QUOTE VAN DE DAG

“Ik ben heel goedkoop voor het departement. Er hoeft voor mij geen pensioenpremie te worden betaald. Heeft u dat al bedacht?”

Ankie Broekers-Knol, de nieuwe staatssecretaris van Justitie, ziet haar aanstelling als een besparing op de staatskas