Tata Steel Europe gaat snijden in kosten, banenverlies niet uitgesloten

Staalfabrikant Tata Steel zoekt naar kostenbesparingen binnen de Europese tak. In een woensdag verstuurde memo aan haar medewerkers zegt topman Hans Fischer te reageren op de afgeblazen fusieplannen met het Duitse ThyssenKrupp met de invoering van een zogenoemd „transformatieprogramma”. Dit om onder meer te zorgen dat de tak „in staat is om zonder steun van het [Indiase, red.] moederbedrijf op eigen benen te staan”, aldus de memo. Het verlies van banen is niet uitgesloten, zegt een woordvoerder tegen NRC.

Om kosten te besparen wordt onder meer gekeken naar efficiëntere inkoop en het vereenvoudigen van processen. Concrete plannen zijn er nog niet volgens de woordvoerder. „We zijn gisteren pas echt begonnen met kijken naar wat er moet gebeuren.” Op welke locaties er mogelijk banen verdwijnen, valt volgens de woordvoerder nog niet te zeggen.

De hele sector kampt met de afnemende vraag naar staal en toegenomen concurrentie van buiten Europa, waardoor de prijzen zijn gedaald. Daarom had Tata Steel Europe, met zo’n 27.000 werknemers, de joint venture met ThyssenKrupp graag zien doorgaan. „Dat had ons sterker gemaakt en kosten kunnen besparen”, aldus de woordvoerder. De Europese tak heeft locaties voor staalproductie in Nederland (IJmuiden) en Wales, en meerdere fabricagelocaties in onder meer Duitsland, Frankrijk en Spanje.

Concurrentieproblemen

De staalproducent voerde sinds 2016 gesprekken met het Duitse ThuyssenKrupp over een fusie die de bedrijven een besparing van 400 tot 500 miljoen euro had moeten opleveren. De onderhandelingen resulteerden een jaar geleden in een fusieplan voor een 50/50-joint venture. In mei werd de fusie echter afgeblazen, omdat ThuyssenKrupp niet verwachtte dat de Europese Commissie (EC) deze zou goedkeuren.

Dinsdag maakte Eurocommissaris Margrethe Vestager van Mededinging inderdaad bekend niet akkoord te gaan met de plannen. De bedrijven zouden volgens de Commissie concurrentieproblemen als gevolg van de fusie niet kunnen of willen verhelpen. Consumenten zouden last kunnen ondervinden van de fusie, doordat de prijzen mogelijk stijgen. De joint venture zou het tweede staalbedrijf van Europa worden.

ThyssenKrupp moet naar eigen zeggen vierduizend extra banen schrappen, bovenop de tweeduizend banen die sowieso al geschrapt zouden worden.