Duitsland te sterk voor Spanje, Nigeria wint van Zuid-Korea

De voetbalsters van Duitsland hebben ook hun tweede wedstrijd op het WK in Frankrijk gewonnen. Ze waren in Valenciennes te sterk voor Spanje, de wedstrijd eindigde in 1-0. Sara Däbritz maakte even voor rust het eerste en laatste doelpunt.

Duitsland opende het WK zaterdag met een nipte zege op China, ook toen wisten de Duitse vrouwen maar eenmaal te scoren. De ploeg van bondscoach Martina Voss-Tecklenburg is na twee overwinningen nagenoeg zeker van een plaats in de achtste finales. Spanje rekende in het eerste duel af met Zuid-Afrika (3-1).

Dzsenifer Marozsan ontbrak bij Duitsland. De sterspeelster brak tegen China een teen en mist maandag ook de laatste groepswedstrijd tegen Zuid-Afrika.

Nigeria wint van Zuid-Korea

Het elftal van Nigeria won eerder op de dag met 2-0 van Zuid-Korea. Nigeria verloor de openingswedstrijd afgelopen zaterdag tegen Noorwegen met 3-0, maar behoudt na deze tweede wedstrijd een kans op een plek in de achtste finales.

Nigeriaanse supporters vieren de overwinning van de tweede wedstrijd in de groepsfase van het WK vrouwenvoetbal. Foto Jean-Pierre Clatot/AFP

In de 29ste minuut verkreeg de West-Afrikaanse ploeg haar eerste punt, nota bene door een eigen goal van de Zuid-Koreaanse verdediger Kim Do-yeon. Zij probeerde een lange bal van de goal weg te houden, maar zonder succes. In de 58ste minuut leek het erop dat Korea met een gelijkmaker kwam, maar dat bleek buitenspel. Het tweede punt voor Nigeria in de 75ste minuut kwam van aanvaller Chidinma Nkeruka Okeke. Zuid-Korea verloor afgelopen vrijdag van gastland Frankrijk met 4-0.

Om 21.00 uur neemt Noorwegen het op tegen Frankrijk. (NRC/ANP)