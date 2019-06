Dertig jaar geëist tegen voormalig minister Curaçao voor moord op Helmin Wiels

Justitie op Curaçao heeft dinsdag dertig jaar gevangenisstraf geëist tegen oud-minister George Jamaloodin voor het opdracht geven tot de moord op politicus Helmin Wiels. Jamaloodin, die ook terechtstaat voor misbruik van overheidsgelden en valsheid in geschrifte, ontkent betrokkenheid, meldt ANP.

Helmin Wiels werd in mei 2013 op een strand doodgeschoten door Elvis K. Hij zei dat het een huurmoord was, waarvoor hij 23.000 euro betaald had gekregen. Jamaloodin is volgens het Openbaar Ministerie opdrachtgever geweest, en zou voor de moord betaald hebben.

George Jamaloodin werd in 2010 de eerste minister van Financiën van Curaçao, toen het eiland een zelfstandig land werd. Hij is de eigenaar van een beveiligingsbedrijf, en de halfbroer van de op het eiland bekende loterijkoning Robbie Dos Santos. Welk motief Jamaloodin voor de moord gehad zou hebben, is nog onduidelijk.

Helmin Wiels was de leider van de politieke partij Pueblo Soberano. Hij bepleitte onder meer Curaçaose onafhankelijkheid van Nederland, en probeerde corruptie in het land te bestrijden.

Schutter Elvis K. kreeg levenslang voor de moord op Wiels en twee andere moorden. De man die bemiddeld heeft tussen de opdrachtgever van de moord en K., Curaçaoënaar Burney F., is veroordeeld tot 26 jaar gevangenisstraf.