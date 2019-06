Cosmopolitan brengt covergirl tot leven met augmented reality-app

Een goede covergirl spat van het papier af. De Nederlandse editie van Cosmopolitan tilt die regel nu naar een hoger plan met een zogenaamde 3D-cover. Lezers die met hun smartphone over de omslag bewegen, en daarvoor een app hebben geïnstalleerd, brengen de foto van Rianne Meijer (26) tot leven. Opeens zie je het populaire Instagram-model opstaan en van links naar rechts draaien. Ze speelt in de lucht met logoletters.

Volgens Cosmo en sponsor Huawei is dit het eerste tijdschrift in Nederland met een dergelijke augmented reality-cover. Hoofdredacteur Josephine Kay hoopt met deze marketingstunt haar lezers duidelijk te maken dat het blad veel meer is dan papier. Binnenkort verschijnt Cosmo ook in luistervorm. In dit nummer schrijft Tom Hofland over ‘digitaal minimalisme’ en ‘swipen naar de ware liefde’.

Augmented reality, kortweg AR, betekent ‘aangevulde realiteit’. Die techniek wordt ook toegepast in het spel Pokémon Go, waarmee digitale poppetjes en spullen in de werkelijkheid worden geplaatst. Deze driedimensionale cover is wat dat betreft een stuk statischer. Toch zit er veel werk in. In een making-of zien we Meijer te midden van statieven met daarop tientallen camera’s. In de nabewerking waren de technici tweeënhalve dag met haar kapsel bezig. Serieuzere experimenten met AR vinden we tegenwoordig in de zorg, makelaardij en luchtvaart. (NRC)