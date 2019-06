‘Brand Universal verwoestte half miljoen opnames belangrijke artiesten’

Bij een grote brand in Universal Studios Hollywood in 2008 is veel meer muziek verloren gegaan dan de studio eerder naar buiten heeft gebracht. Dat blijkt dinsdag uit onderzoek van The New York Times. Het zou onder meer gaan om originele onbewerkte opnames van grote namen zoals Louis Armstrong en Ella Fitzgerald. Universal Studios Hollywood beweerde eerder dat vooral filmmateriaal verloren was gegaan, evenals een aantal oude kopieën van muziekregistraties.

Volgens de krant gaat het om zeker 500.0000 opnames van een hele reeks aan artiesten, onder wie B.B. King, Al Green, Elton John, Mary J. Blige, Tupac Shakur, Snoop Dogg en Nirvana. De originele opnames die verloren zijn gegaan zijn onder meer van Billie Holiday, Louis Armstrong, Duke Ellington en Ella Fitzgerald.

Ook alle oorspronkelijke registraties die jazzsaxofonist John Coltrane maakte bij het platenlabel Impulse! Records zijn verwoest. Net als de originele muziekregistraties van een jonge Aretha Franklin.

Archief

De muziekopnames lagen opgeslagen in een archief bij Universal Studios waar ook veel oud filmmateriaal lag opgeslagen. De studio liet vlak na het uitbreken van de brand weten dat vooral oud filmmateriaal was verwoest, evenals een attractie van de film King Kong. Het bedrijf benadrukte dat geen oorspronkelijk werk was vernietigd. In een intern rapport in 2009 concludeerde Universal echter dat het dus ging om een half miljoen opnames, schrijft The New York Times. De krant noemt het „de grootste ramp in de geschiedenis van de muziekindustrie”.

Het vuur ontstond vroeg in de ochtend op 1 juni 2008. In de nacht hadden onderhoudsmedewerkers gasbranders gebruikt om een dak in de studio te repareren. Ze wachtten volgens protocol tot de dakbedekking was afgekoeld. Maar na hun vertrek brak de brand uit. Honderden brandweerlieden waren uren bezig om het vuur te doven. Hierbij raakten meerdere brandweermannen gewond.