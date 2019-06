Bijeenkomst Amnesty afgelast ‘onder druk Indiase autoriteiten’

Een persbijeenkomst van Amnesty International in het Indiase gedeelte van Kashmir is vrijdag afgelast onder druk van de Indiase autoriteiten. De mensenrechtenorganisatie zou een rapport presenteren over de detentie van activisten in de regio, op grond van een wet die het toestaat mensen zonder proces twee jaar lang vast te houden. Dat rapport verscheen ‘s middags alsnog op de website van de organisatie. De autoriteiten wilden volgens persbureau AP niet reageren.

Amnesty stelt dat het geen officiële toestemming kreeg voor het evenement vanwege „de huidige veiligheidssituatie”. De directeur van Amnesty International India Aakar Patel zegt geen verdere uitleg van de autoriteiten te hebben ontvangen.

Het rapport ‘Tirannie van een Wetteloze Wet’ bekritiseert de zogenoemde Jammu and Kashmir Public Safety Act (PSA). Volgens de organisatie wordt daarmee het strafsysteem in de provincie Jammu en Kashmir omzeild en zo de „verantwoordelijkheid, transparantie en respect voor mensenrechten ondermijnd”. De studie bespreekt de veroordelingen onder die wet van 210 mensen tussen 2012 en 2018.

‘Draaideurbeleid’

Volgens Amnesty hebben de autoriteiten onder anderen kinderen en activisten op vage gronden vastgezet. Ook zou de wet worden gebruikt om vrijlating op borgtocht te voorkomen en ‘draaideurdetenties’ in de hand werken. In de afgelopen twintig jaar zou het gaan om meer dan 20.000 veroordeelde Kashmiri’s.

Al decennia zijn India en Pakistan met elkaar in conflict over het deel van Kashmir dat zich uitspreidt over de Himalaya. Elk van de twee landen bestuurt een deel van het gebied, maar beide claimen nog altijd de hele regio. In het Indiase deel wil de lokale bevolking onafhankelijkheid van India, of aansluiting bij Pakistan. Meerdere pogingen tot vrede zijn mislukt. Sinds 1989 hebben zich ook militante organisaties in het conflict gemengd, volgens India worden deze gesteund door het Pakistaanse leger.