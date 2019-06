België begint met repatriëren kinderen IS-strijders

België gaat kinderen van IS-strijders terughalen uit Syrië. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders woensdag bekendgemaakt. De Belgen zouden een principeakkoord hebben gesloten met de Koerdische autoriteiten. De operatie zal „de komende dagen of weken” beginnen.

Het gaat om kinderen van IS-strijders die in Koerdische kampen in het noorden van Syrië verblijven. Volgens de meest recente cijfers zitten er momenteel zestig minderjarige Belgische kinderen van IS-strijders in deze kampen. Tot nu toe zijn zeker 21 minderjarige Belgen teruggekeerd uit het strijdgebied.

De Koerden vragen andere landen al tijden om de kinderen van IS-strijders en hun moeders op te halen en in eigen land te berechten. De meeste westerse landen zijn huiverig, een ophaalmissie zou gevaarlijk kunnen zijn en sommigen vrezen dat de kinderen dermate getraumatiseerd zijn dat zij na thuiskomst een gevaar kunnen vormen.

Uitspraken rechter

In 2017 zei de Belgische regering al dat kinderen van IS-strijders tot tien jaar oud mochten terugkeren naar België. In 2018 kwamen daar twee rechterlijke uitspraken bij die de staat verplichten kinderen van Belgische IS-strijders te helpen terug te keren. Tot dusver deed het land echter geen echte inspanningen om repatriëring mogelijk te maken.

Afgelopen maandag werd bekend dat twee Nederlandse kindjes van een overleden Zwolse jihadiste zijn teruggekeerd. Nederland doet in principe niet actief aan repatriëring, de kinderen zouden dan ook mee zijn gegaan met een Franse ophaalmissie. Ook Noorwegen, Oezbekistan en Kazachstan hebben IS-strijders en/of hun kinderen opgehaald.