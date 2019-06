VVD-Kamerlid Leendert de Lange nieuwe burgemeester Wassenaar

Leendert de Lange van de VVD verlaat de Tweede Kamer om burgemeester van Wassenaar te worden. Dat meldt de gemeente dinsdagavond op Twitter.

De 46-jarige De Lange treedt halverwege juli in functie en volgt D66’er Jan Hoekema op. Die legde eind 2016 de functie neer omdat er een verziekte sfeer was ontstaan tussen de gemeenteraad en de burgemeester. Hoekema’s aftreden volgde op een reeks conflicten over onder meer de komst van de Amerikaanse ambassade in Wassenaar en de beveiliging daarvan. In de tussenliggende jaren namen Charlie Aptroot (VVD, ook burgemeester van Zoetermeer) en Frank Koen (CDA) die functie waar.

De Lange zat sinds 2015 met een korte onderbreking in het parlement. Op Twitter schrijft hij „bijzonder vereerd” te zijn door de voordracht van de gemeenteraad om burgemeester te worden in zijn geboortedorp. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff noemt het tegenover persbureau ANP een „mooie uitdaging voor Leendert en een goede keuze van Wassenaar”.

De plek van De Lange in de Tweede Kamer wordt in principe ingenomen door de eerstvolgende op de VVD-lijst.