VS arresteren honderden verdachten van online kindermisbruik

In een grootschalige operatie zijn in de Verenigde Staten de afgelopen twee maanden honderden verdachten van online kindermisbruik gearresteerd. Dat maakte het Amerikaanse ministerie van Justitie dinsdag bekend. Het gaat om bijna 1.700 personen.

Van hen worden er 308 verdacht van het produceren van kinderporno of het seksueel misbruiken van een kind. Ook zijn er mensen opgepakt op verdenking van kinderpornobezit, groomen (kinderen via internet dwingen tot seksueel expliciete handelingen) of betrokkenheid bij sekshandel in minderjarigen. Daarnaast hebben de Amerikaanse autoriteiten 357 kinderen geïdentificeerd die seksueel misbruikt zijn of gedwongen zijn tot deelname in kinderpornofilms.

De onderzoeksoperatie, met de naam Gebroken Hart, vond plaats in april en mei en bestreek alle vijftig Amerikaanse staten. „Seksueel misbruik van kinderen is verwerpelijk, en het slachtoffert de onschuldigsten en kwetsbaarsten onder ons”, zei minister van Justitie William Barr dinsdag in een verklaring.