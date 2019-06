Unieke 3D-beleving in een uur durend shot

Film noir A Long Day’s Journey into Night. Regie: Bi Gan. Met: Tang Wei, Huang Jue, Sylvia Chang. ●●●●●

Dit is geen 3D-film waarschuwt het Chinese A Long Day’s Journey into Night. Maar de 3D-bril die je bij de ingang kreeg zal later nog van pas komen. Na ongeveer een uur belandt hoofdpersoon Luo Hongwu in een verlopen bioscoopje om daar de 3D-film A Long Day’s Journey into Night te bekijken.

Dan is het ook aan ons om onze bril op te zetten voor een film-in-de-film, een grandioos, één uur durend shot die alle losse eindjes uit het eerste deel aan elkaar knoopt. Al weten we dat nooit helemaal zeker, want al snel blijkt Luo er zelf een rol in te spelen: hij biecht aan een pingpongend jongetje op dat hij tijdens de film in slaap viel en nu is verdwaald.

A Long Day’s Journey into Night , dat vorig jaar in première ging in Cannes, is een tragisch-romantische droom van een film, vol knipogen en hommages aan filmmakers als Andrei Tarkovski, David Lynch en Wong Kar-Wai. De manier waarop 3D wordt ingezet is ongeëvenaard en betoverend. Het is niet zomaar een effect, maar heeft echt een functie in de film noir-achtige vertelling over een man die terugkeert naar zijn geboortestad Kaili (de woonplaats van regisseur Bi Gan) en naar zijn herinneringen aan een mysterieuze vrouw. Vrijwel elk shot bevat – via water, stoom, ramen of schaduwen – een spiegeleffect, een breuk in de werkelijkheid. De composities zijn niet alleen een lust voor het oog, maar ook doorkijkjes naar een wereld van verdriet, en verlangen naar verlossing.