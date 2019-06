Russische politie laat zaak tegen onderzoeksjournalist vallen

De Russische politie heeft de zaak tegen onderzoeksjournalist Ivan Goloenov laten vallen. De minister van Binnenlandse Zaken zei dinsdag dat er geen bewijs is gevonden voor drugshandel door Goloenov. Op verdenking daarvan werd hij vorige week in Moskou op hardhandige wijze gearresteerd.

Persbureau Reuters meldt dat minister Vladimir Kokoltsev een onderzoek heeft ingesteld naar de gang van zaken rond de arrestatie. Enkele politieagenten die erbij betrokken waren, zijn geschorst. Het huisarrest van journalist Goloenov is tevens opgeheven.

Protest

De arrestatie van de onderzoeksjournalist, die werkt voor de onafhankelijke Russische nieuwssite Meduza die gevestigd is in Letland, leidde tot ophef in Rusland. Journalisten, activisten en bekende personen uit de culturele sector protesteerden tegen zijn gevangenneming. Drie invloedrijke Russische zakenkranten hadden maandag de tekst ‘Wij zijn Ivan Goloenov’ op hun voorpagina staan. Er stond voor woensdag een demonstratie tegen Goloenovs arrestatie gepland in Moskou.

Goloenov is bekend om zijn onderzoek naar corruptie door overheidsfunctionarissen. Zijn medestanders vermoeden dat hij gearresteerd werd om hem het zwijgen op te leggen. In Goloenovs huis zou de politie zakken met harddrugs hebben aangetroffen. Ook zou hij een rugzak met verdovende middelen bij zich hebben gehad. Goloenov en zijn advocaat beweren dat hij erin is geluisd en dat de drugs met opzet door de politie in zijn huis zijn geplaatst.

Vervolging onschuldig persoon

De hoofdredacteur van Goloenovs krant Meduza reageerde verheugd op het laten vallen van de beschuldigingen.

„Dit is het resultaat van een ongekende internationale campagne van journalistieke en maatschappelijke solidariteit. Gezamenlijk deden we het ongelooflijke: we stopten de vervolging van een onschuldig persoon.”

