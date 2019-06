Trump afhoudend over defensiefusie

Het Amerikaanse industrieel concern United Technologies en het Amerikaanse defensiebedrijf Raytheon willen fuseren. Dat hebben beide bedrijven zondag bekendgemaakt. Het bedrijf moet Raytheon Technologies gaan heten. Het moet een van de grootste defensiebedrijven van de VS worden, met een geschatte marktwaarde van meer dan 100 miljard dollar (88,4 miljard euro). United Technologies levert vooral aan commerciële vliegtuigbouwers en maakt onder meer communicatieapparatuur. Raytheon is een grote leverancier van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Het maakt onder meer de Tomahawk-kruisraket en Patriot-raketsystemen. President Donald Trump reageerde afhoudend op de plannen. „Ik ben een beetje bezorgd”, zei Trump op tv-zender CNBC. „Als ik hoor dat ze fuseren, haalt dat niet meer concurrentie weg?” De fusie moet worden goedgekeurd door de Amerikaanse mededingingsautoriteiten. In het gefuseerde bedrijfmoeten aandeelhouders van United Technologies samen 57 procent van de aandelen krijgen, die van Raytheon de rest. (Bloomberg, AP)

Een versie van dit artikel verscheen ook in nrc.next van 11 juni 2019