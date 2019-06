Nee, je Tesla is niet de Bob

Dan maar de sirenes aan. Dat was de enige manier waarop agenten van de Landelijke Eenheid Noordwest een 50-jarige man uit Meppel wakker kregen die achter het stuur in slaap gevallen was. Zijn Tesla bleef vorige maand op de A27 bij Eemnes dicht achter een voorganger hangen, in zelfrijdende modus. De bestuurder bleek dronken.

In de VS werden ook al dronken automobilisten aangehouden die lagen te slapen in hun Tesla’s. De politie dwong de auto’s tot stilstand door ervoor te gaan rijden en af te remmen.

Zulke verhalen doen me denken aan die mop van de beschonken automobilist die bij een alcoholcontrole snel op de passagiersstoel gaat zitten, om de politie te vertellen dat de bestuurder net is weggerend.

De werkelijkheid is minder grappig. Blijkbaar denken Tesla-bezitters dat hun auto de Bob is – de bewust onbeschonken bestuurder. Ten onrechte, want ondanks alle slimme rijassistenten ben je altijd zelf aansprakelijk voor wat de auto doet.

Ik twijfel er niet aan dat eigenaren van andere merken auto’s ook wel eens zo dom zijn – er zijn genoeg modellen die automatisch de rijbaan volgen en afremmen als het moet. Maar Tesla komt telkens bovendrijven in de publiciteit - elke gedachtescheet van de grote roerganger Elon Musk is wereldnieuws, elke Teslategenvaller ook. Dus ook de drunk driver from the town of Meppel.

Musk roept dat zelf over zich af. Hij doet de ene na de andere groteske belofte over de capaciteiten van de Autopilot, de rijassistent van Tesla. In april voorspelde Musk dat een miljoen Tesla’s in 2020 – dat is volgend jaar – als onbemande taxi’s ingezet kunnen worden. „Op plekken waar dat is toegestaan”, maar die laatste nuance haalde de koppen niet.

Een andere claim was dat de nieuwe Autopilot beter om zou gaan met het wisselen van rijbaan. Een Amerikaanse consumentenorganisatie maakte korte metten met die belofte. Autopilot slaat de plank mis bij het inschatten van afstanden en snelheden, meldde Consumer Report. Het systeem is minder competent dan een menselijke chauffeur – mits nuchter.

Musk belooft ook dat Autopilot 90 procent van de aanrijdingen zou voorkomen, maar verzuimt het bewijsmateriaal te leveren. Tesla meldt dat er minder ongelukken plaatsvinden met Autopilot dan zonder. Die conclusie is misleidend, vinden deskundigen: Autopilot wordt meestal ingeschakeld op momenten dat de verkeerssituatie dat toelaat. Minder risicovolle omstandigheden, dus minder ongelukken.

Tesla-bestuurders die het meest geavanceerde Autopilot-pakket inschakelen, krijgen een waarschuwing te zien dat ze nog altijd zelf verantwoordelijk zijn. Maar zoals Musk de mogelijkheden van Autopilot overschat, zo onderschat hij de stupiditeit van zijn klanten. Je zou op zijn minst de zelfrijdende modus moeten combineren met een camera aan de binnenkant die controleert of de bestuurder niet zeverend tegen het zijraam zijn roes ligt uit te slapen.

Noem het een blinde vlek of een dode hoek, de conclusie is hetzelfde. Tesla ziet een heleboel gevaren aankomen, maar vergeet het grootste gevaar: de bestuurder.

Marc Hijink is redacteur technologie