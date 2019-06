Nederland begint WK voetbal met winst op Nieuw-Zeeland

Het Nederlands vrouwenelftal heeft dinsdag de eerste wedstrijd op het WK voetbal in Frankrijk met 1-0 gewonnen van Nieuw-Zeeland. In Le Havre scoorde invalster Jill Roord in de 92ste minuut het winnende doelpunt.

Nederland had de hele wedstrijd het betere van het spel. Vlak voor rust kreeg verdediger Dominique Bloodworth een uitgelezen kans om de score te openen. Uit een hoekschop kreeg ze de bal vanaf drie meter niet achter de Nieuw-Zeelandse doelvrouw Erin Nayler. Nieuw-Zeeland, de nummer 19 van de wereldranglijst, zette daar in de 52ste minuut een grote kans voor aanvalster Sarah Gregorius tegenover. Keepster Sari van Veenendaal keerde haar inzet vlak voor de doellijn.

Nederland drong in de tweede helft verder aan, maar kansen voor onder meer Lieke Martens en Vivianne Miedema waren niet aan hen besteed. Een overwinning leek er niet meer in te zitten, maar invalster Jill Roord kopte in blessuretijd toch nog de 1-0 binnen.

Kanshebber

Oranje behoort op het WK in Frankrijk tot de kanshebbers voor de titel. Op het vorige WK in 2015 won Nederland in de poulefase ook al met 1-0 van Nieuw-Zeeland.

Zaterdag staat voor beide teams de volgende wedstrijd op het programma. Nederland speelt dan in Valenciennes tegen Kameroen, Nieuw-Zeeland neemt het op tegen Canada. Dat land won maandag met 1-0 van Kameroen en gaat samen met Oranje aan de leiding in groep E. De nummers een en twee van de zes poules plaatsen zich direct voor de kwartfinales, evenals de vier beste nummers drie.